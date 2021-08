Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Evotec bereitet Börsengang in den USA vor - Kapitalerhöhung angekündigt Evotec will noch im Jahr 2021 die eigenen Aktien an der US-Technologiebörse NASDAQ notieren lassen. Zur Vorbereitung des Sekundärlistings habe man bei der US-Börsenaufsicht SEC eine Registrierungserklärung in Form des Formulars F-1 vertraulich …