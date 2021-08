Eine Infografik in hoher Auflösung sowie weitere Informationen stehen unter nachfolgendem Link zum Download bereit: http://bit.ly/clever-tanken-de

Spritkosten in Deutschland auf neuem Jahreshoch

- Verbraucherinformationsdienst Clever Tanken berechnet: Super E10 im Schnitt rund 4 Cent, Diesel rund 3 Cent pro Liter teurer als im Juni

- Super E10 am günstigsten in Leipzig, Bonn und Duisburg

- Super E10 am teuersten in Wuppertal, Hannover und Düsseldorf

- Diesel am günstigsten in Bonn, Leipzig und Berlin

- Diesel am teuersten in Frankfurt am Main, Hannover und Wuppertal

Nürnberg, 2. August 2021. "Inflationsschock!": Die Schlagzeilen Ende Juli um die höchste Inflationsrate in Deutschland seit 1993 haben Autofahrer ebenso wenig schockiert wie die Tatsache, dass die rasant gestiegenen Verbraucherpreise im vergangenen Monat vor allem durch Energiekosten getrieben wurden. Denn das bekommen sie seit Jahresbeginn bei jedem Stopp an der Tankstelle deutlich zu spüren. Die Preise erzielen hier Monat für Monat neue Jahreshöchstwerte, die im Juli erneut geknackt wurden. Laut der monatlichen Auswertung des Verbraucherinformationsdienstes Clever Tanken kostete der Liter Super E10 im Juli im bundesweiten Schnitt 1,5476 Euro, der Liter Diesel 1,3892 Euro. Das waren rund 4 Cent beziehungsweise 3 Cent mehr als im Juni, 20 Cent sowie 16 Cent mehr als im bis dato preisgünstigsten Jahresmonat Januar und 29 Cent beziehungsweise rund 30 Cent mehr als im Juli 2020.



Steffen Bock, Gründer und Geschäftsführer von Clever Tanken: "Der tagelange Streit der Opec+ über ihre künftige Öl-Förderpolitik war ein Grund dafür, dass die Preise für Rohöl so hoch wie lange nicht gewesen sind. Zudem fahren und fliegen die Menschen nach dem coronabedingten Stillstand mehr und Unternehmen produzieren auch wieder mehr. Auch das hat sich im Juli in den Öl-Preisen an den Börsen und damit auch an den Zapfsäulen widergespiegelt."