JPMORGAN stuft ROCHE HOLDINGS AG auf 'Neutral'

Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Richard Vosser

Analysiertes Unternehmen: ROCHE HOLDINGS AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 360

Kursziel alt: 310

Währung: CHF

Zeitrahmen: 12m



NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Roche nach Zahlen von 310 auf 360 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Angesichts der Resultate für das zweite Quartal könnte der Schweizer Pharmakonzern bei der Vorlage der Drittquartalszahlen seine Jahresziele anheben, schrieb Analyst Richard Vosser in einer am Montag vorliegenden Studie. Er sieht zudem in den kommenden Monaten weitere Kurstreiber für die Aktie. Im kommenden Jahr könnte das Wachstum allerdings ausfallen, was sich in den Konsensschätzungen nicht widerspiegele./gl/laVeröffentlichung der Original-Studie: 02.08.2021 / 00:21 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.08.2021 / 00:22 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.