Fuchs Petrolub Rises on Kepler Upgrade, but Bank of America Sees 30% Downside Autor: PLX AI | 02.08.2021, 13:30 | 15 | 0 | 0 02.08.2021, 13:30 | (PLX AI) – Fuchs Petrolub shares rose today after Kepler Cheuvreux raised the stock to buy, but Bank of America analysts continue to see 30% downside. Fuchs Petrolub raised guidance for the year after H1 results beat expectationsBut a gross margin … (PLX AI) – Fuchs Petrolub shares rose today after Kepler Cheuvreux raised the stock to buy, but Bank of America analysts continue to see 30% downside. Fuchs Petrolub raised guidance for the year after H1 results beat expectationsBut a gross margin … (PLX AI) – Fuchs Petrolub shares rose today after Kepler Cheuvreux raised the stock to buy, but Bank of America analysts continue to see 30% downside.

Fuchs Petrolub raised guidance for the year after H1 results beat expectations

But a gross margin decline combined with lower Q2 net cash position and higher working capital outflow keeps Bank of America's rating at underperform, with a price target of EUR 30

Fuchs Petrolub faces increasing volume risks from accelerating electric vehicle penetration, as electric cars require 50-70% less lubricants than a traditional car, BofA estimates Fuchs Petrolub Vz Aktie jetzt über den Testsieger (Finanztest 11/2020) handeln, ab 0 € auf Smartbroker.de



Wertpapier

Fuchs Petrolub Vz Aktie





0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer