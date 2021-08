Seite 2 ► Seite 1 von 3

Hamburg (ots) -- Studie zeigt Kreditinstitute mit einem gut geschützten Online- undMobile-BankingRund zwei Drittel der Deutschen nutzen Online-Banking und es werden zunehmendmehr. Die steigenden Nutzerzahlen locken auch Internet-Kriminelle an. Sicherheitgewinnt daher immer mehr an Relevanz. Kreditinstitute wie die Commerzbank, die Deutsche Bank oder die Oldenburgische Landesbank überzeugen mit einem besonderssicheren Online- und Mobile-Banking-Angebot. Insgesamt schneiden 17 Banken mitsehr gut ab und wurden mit einem 5-Sterne-Rating ausgezeichnet. Dies sindErgebnisse der Studie "Die sicherste Online-Bank 2021", die das Institut fürManagement- und Wirtschaftsforschung (IMWF) in Zusammenarbeit mit Sopra SteriaConsulting durchgeführt hat.Die Überweisung für die neuen Turnschuhe am Computer erledigen, den Dauerauftragfür das Sparkonto der Tochter am Tablet einrichten oder unterwegs bargeldlos mitder App auf dem Handy zahlen - Online- und Mobile-Banking sind bequem undeinfach. Dank des technischen Fortschritts können fast alle Transaktionendigital abgewickelt werden. Doch wie sind die Banken in puncto Sicherheitaufgestellt? Was tun die Finanzinstitute gegen Cyberkriminalität? Um diese undweitere Fragen zu beantworten, entstand die Studie "Die sicherste Online-Bank2021". Neben dem Schwerpunkt Online-Banking werden die Aspekte Mobile-Bankingbzw. Banking-Apps näher beleuchtet. Die Spitzenreiter im Gesamtrankingüberzeugen in den beiden Kategorien "Das sicherste Online-Banking" und "Diesicherste Banking-App".Angeführt wird das Gesamtranking von der Commerzbank AG mit insgesamt 67,1Punkten. Das Kreditinstitut überzeugt mit besonders hohen Sicherheits-Standards:Sensible Daten liegen verschlüsselt und geschützt vor dem Zugriff Dritter ineinem Rechenzentrum in Deutschland ab, die Anmeldung in der Banking-App erfolgtmit einem biometrischen Login wie Fingerabdruck-Scan oder Gesichtserkennung undTransaktionen können mit dem photoTAN-Verfahren durchgeführt werden. Zudemwerden Kunden umfassend und zeitnah über aktuelle Bedrohungen oderBetrugsmaschen informiert, um sie vor Daten-Missbrauch zu schützen. Dicht darauffolgen die weiteren Anbieter mit ebenfalls fünf Sternen: Deutsche Bank (66,5),Oldenburgische Landesbank (64,4), Sparkassen im Deutschen Sparkassen- undGiroverband (63,1), Bank für Kirche und Caritas (59,7), norisbank (58,4),PSD-Banken im Verbund (58,4), Postbank (55,0), BBBank (53,7), Sparda-BankBaden-Württemberg (53,0), Targobank (53,0), Sparda-Bank Hannover (53,0),Ethikbank (53,0), Evangelische Bank (51,7), Consorsbank (51,0), comdirect