Nach den Kurskapriolen kurz nach dem Börsendebüt im Sommer 2019 schoss die Aktie auf einen Spitzenwert von 239,71 US-Dollar hoch, schnell wurde diese Übertreibung jedoch abgebaut und führte Anfang 2020 auf einen Tiefstand von gerade einmal 48,18 US-Dollar wieder abwärts. Nur wenig später hat sich die Aktie von Beyond Meat zwischen glatt 100,00 und grob 201,88 US-Dollar eingependelt und verfolgt diese Seitwärtsspanne bis heute konsequent weiter. Derzeit nähert sich der Wert wieder seiner unteren Begrenzung an, die zuletzt immer wieder für Auftrieb sorgen konnte. Sollte es auch diesmal wieder dazu kommen, könnten Long-Positionen eine Option werden.

Kaufmarke naht

Aktuell müssen sich Investoren noch auf weitere Abschläge einstellen, Rücksetzer auf 113,26 US-Dollar kämen nicht überraschend. Von da an wird aber eine Gegenbewegung bei Beyond Meat wahrscheinlich und könnte zurück in den Bereich von 130,00 US-Dollar aufwärts führen, darüber würden potenzielle Zielmarken zwischen den beiden gleitenden Durchschnitten und den Kursmarken von 134,70 bis 136,47 US-Dollar ausgerufen werden können. Für dieses Szenario könnte dann das Open End Turbo Long Zertifikat WKN DV15M6 zum Einsatz kommen. Geht es dagegen unter 113,00 US-Dollar abwärts, müsste allerdings ein weiterer Kursrutsch auf rund 100,00 US-Dollar zwingend einkalkuliert werden.