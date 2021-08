DGAP-News: SYNLAB AG / Schlagwort(e): Firmenübernahme/Expansion

SYNLAB AG: SYNLAB und Medica Sur vereinbaren die vollständige Übernahme von Laboratorio Médico Polanco und Laboratorio Clinicos de Puebla durch SYNLAB



02.08.2021 / 14:20

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



SYNLAB wird Laboratorio Médico Polanco und Laboratorio Clinicos de Puebla (LMP & LCR) übernehmen, ein Netzwerk aus über 100 Diagnostik-Servicezentren in Mexiko

Die Integration von LMP & LCR in das internationale SYNLAB-Labornetzwerk wird die strategische Position von SYNLAB in der Region stärken

Mit der Übernahme strukturiert und positioniert sich SYNLAB optimal für die fortlaufende Expansion und weitere Zukäufe in Mexiko und Lateinamerika SYNLAB, Europas führender Anbieter medizinischer Diagnostikdienstleistungen mit einer Präsenz in fünf lateinamerikanischen Ländern, und Medica Sur vereinbaren die Übernahme von LMP & LCR, womit SYNLAB seine Präsenz in Mexiko signifikant verstärkt. Durch die geplante Akquisition wird SYNLAB LMPs & LCRs engmaschiges Netzwerk aus über 100 Diagnostik-Servicezentren integrieren. Diese liegen hauptsächlich in den Metropolregionen Mexiko-Stadt und Puebla und beschäftigen rund 1.700 Mitarbeiter. Im Jahr 2020 erzielten LMP & LCR einen Umsatz von MXP 1,3 Mrd. (EUR 55 Mio.), einschließlich Testungen auf COVID-19. LMP & LCR werden das SYNLAB-Netzwerk durch ihre hervorragende Reputation, ihren patientenzentrierten Diagnostikansatz sowie das klare Bekenntnis zu medizinischer Spitzenleistung bereichern. Patienten haben auf gleich mehrfachen Wegen Zugriff auf die erstklassigen Diagnostikdienstleistungen von LMP & LCR: Durch das regionale Netzwerk von Diagnostik-Servicezentren als auch über lokale Krankenhäuser und Partnerlabore, die mit LMP & LCR kooperieren. Darüber hinaus bietet LMP & LCR seine Diagnostikdiensleistungen auch in direkter zusammenarbeit mit Firmenkunden an. Seite 2 ► Seite 1 von 3



SYNLAB Aktie jetzt über den Testsieger (Finanztest 11/2020) handeln, ab 0 € auf Smartbroker.de