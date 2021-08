Sehr interessante Neuigkeiten vom Markt für Batterieseparatoren!

LG Chem stellt Kathoden, Bindemittel für Anoden und Zusatzstoffe für Elektrolyte her und will durch den Erwerb der Separatorensparte seine führende Rolle auch auf diesem Wachstumsmarkt ausbauen. Nach Angaben des Marktforschungsunternehmens SNE Research wird der Markt für Separatoren für Elektrofahrzeugbatterien voraussichtlich von 4,1 Billionen Won (3,6 Mrd. USD) in diesem Jahr auf 11 Billionen Won (9,6 Mrd. USD) im Jahr 2025 anwachsen.

FYI Resources ( ASX: FYI; FRA: SDL ) hat am vergangenen Freitag einen bemerkenswerten Tweet zu einer Meldung der englischsprachigen koreanischen Tageszeitung „The Korean Herald“ veröffentlicht. LG Chem übernimmt das Separatorengeschäft von LG Electronics für 525 Milliarden Won (458,5 Millionen US-Dollar), berichtet das Blatt am vergangenen Donnerstag.

Was hat das mit FYI Resources zu tun? Warum twittert FYI über den Einstieg von LG Chem ins Sepatarorengeschäft? Es gibt bekanntlich vier Schlüsselkomponenten, die in jeder Lithium-Ionen-Batterie stecken: Kathoden, Anoden, der Elektrolyt und die Separatoren. Die meiste Aufmerksamkeit bekommt naturgemäß der Elektrolyt, sprich das Lithium selbst. Und das völlig zu Recht, denn die Nachfrage ist beispiellos. Sie soll in dieser Dekade voraussichtlich um 20 Prozent pro Jahr wachsen. Viel liest man auch über die chemische Zusammensetzung des Pluspols, also der Kathode. Welcher Batterietyp braucht mehr oder weniger Kobalt, Nickel, Mangan etc.? Das Anodenmaterial Graphit hat in der Regel schon deutlich weniger Presse (abgesehen von EcoGraf und Anoden-Recycling natürlich). Am wenigsten Aufmerksamkeit bekommt aber die vierte Komponente von Batterien, die Separatoren. Und noch weniger Marktteilnehmern dürfte der enge Zusammenhang zwischen Separatoren und High Purity Alumina (HPA) klar sein.

Mit der wachsenden Nachfrage nach Separatoren wächst die Nachfrage nach HPA

Separatoren sind im Grunde dünne elastische Wände mit winzigen Löchern, die Kathoden, den positiven Pol, von Anoden, dem negativen Pol, trennen. Wenn Batterien geladen und entladen werden, wandern Lithium-Ionen durch diese winzigen Löcher zwischen Kathoden und Anoden hin und her. Separatoren verhindern, dass Kathoden und Anoden direkt miteinander reagieren und Kurzschlüsse oder Brände auslösen. Bisher kaufte LG Chem die Separatoren von externen Anbietern und beschichtete sie mit seiner patentierten SRS-Technologie (safety-reinforced separator), bei der die Separatoren mit Keramikpartikeln im Nanobereich beschichtet werden, die nicht von Ionen durchdrungen werden können. Dank dieser Beschichtung behalten die Separatoren ihre Form auch bei extremer Hitze von 180 Grad Celsius.

Die „Keramikpartikel im Nanobereich“ sind nichts anderes als eine Umschreibung von High Purity Alumina. Der koreanische Chemieriese braucht für seine patentierte SRS-Technologie offenbar HPA!

Fazit: Es ist schwer vorstellbar, dass LG Chem eine solch strategische Übernahme tätigt, ohne gleichzeitig sicherzustellen, dass die langfristige Versorgung mit HPA auch gewährleistet ist. Der Markt für Separatoren soll sich schließlich in den kommenden vier Jahren fast verdreifachen. Wenn das keine Steilvorlage für FYI Resources ist? Der Einstieg von LG Chem ins Separatorengeschäft belegt, dass die Wachstumserwartungen für die HPA-Nachfrage für Separatoren real sind. Solche Nachrichten dürften die Verhandlungsposition von FYI gegenüber Alcoa eher noch stärken, selbst wenn morgen die 90 Tage Exklusivität für die Joint Venture Verhandlungen mit Alcoa endet. Die Signale für den HPA-Markt stehen auf grün. FYI und Alcoa machen es spannend.

