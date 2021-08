Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

NORDLB stuft Airbus auf 'Kaufen' Die NordLB hat das Kursziel für Airbus von 120 auf 140 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Dies schrieb Analyst Wolfgang Donie in einer am Montag vorliegenden Studie nach der Anpassung seiner Schätzungen an den erhöhten Ausblick …