HAUCK & AUFHÄUSER stuft Flatexdegiro auf 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat die Einstufung für Flatexdegiro auf "Hold" mit einem Kursziel von 122 Euro belassen. Analyst Frederik Jarchow attestierte dem Online-Broker in einer am Montag vorliegenden ersten Einschätzung ein enttäuschendes zweites Quartal. Er glaube zwar weiter an den überzeugenden Wachstumstrend, die Fünfjahresziele machten auf ihn aber einen zu ambitionierten Eindruck./tih/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.08.2021 / 08:40 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.08.2021 / 08:42 / MESZ





