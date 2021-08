Junge innovative Unternehmen revolutionieren derzeit die Banken- und Finanzwelt: sogenannte FinTechs. Mit digitalisierten Geschäftsmodellen überzeugen sie immer mehr Kunden vom Wechsel und erschließen Milliardenmärkte.

Die deutliche Mehrzahl der FinTechs konzentriert sich mit ihren Angeboten rund um Konto, Wertpapierhandel oder Kredite auf Privatkunden. Entsprechend umkämpft ist der Markt. Angebote für Unternehmen und Freiberufler gibt es deutlich weniger. Diese Lücke schließt die börsennotierte aifinyo AG. Das Unternehmen ist schon heute bestens positioniert, um sich im Wettbewerb gegen klassische Banken und andere FinTechs durchzusetzen. Das Marktpotenzial ist riesig und Analysten sehen großes Kurspotenzial für die Aktie (ISIN: DE000A2G8XP9). Zusätzlich gibt es Neubewertungsphantasie.

Einzigartige digitale Plattform rund um Finanzierung, Zahlung und Abwicklung

aifinyo ist ein FinTech mit klarem Fokus auf Geschäftskunden. Seit der Gründung im Jahr 2012 hat das Unternehmen mit Sitz in Dresden seine Leistungen organisch und durch gezielte Übernahmen kontinuierlich ausgebaut. Ungewöhnlich für FinTech-Startups: auch in der Aufbauphase, mit Wachstumsraten von 20 bis 50 Prozent pro Jahr, war das Technologieunternehmen – mit Ausnahme des Corona-Jahres 2020 – immer profitabel. Heute verfügt aifinyo über eine in Deutschland einzigartige digitale Plattform, auf der Unternehmen und Freiberufler ineinandergreifende Lösungen zu den Themen Finanzierung, Zahlung und Abwicklung zur Verfügung stehen.

Das Leistungsspektrum – zu dem neben unterschiedlichsten Finanzierungsalternativen auch Dienstleistungen wie Rechnungserstellung und Mahnwesen gehören – wird laufend erweitert. Der Kundenfokus liegt auf Wachstumsunternehmen insbesondere aus den Bereichen Technologie, E-Commerce und Healthcare. Aus diesen Zukunftsbranchen konnten in den vergangenen Monaten zahlreiche neue Kunden gewonnen werden.

Wettbewerbsvorteile im Milliardenmarkt

Allein in Deutschland spricht aifinyo ein Kundenuniversum von rund 4 Mio. Gewerbe- und Firmenkunden (KMUs) an. Wenn diese im Jahr durchschnittlich rund 2.000 Euro für Kontoführung und Finanzierungen ausgeben, liegt das Marktvolumen bei rund 8 Mrd. Euro. Zur Einordnung: aifinyo hat im Jahr 2020 rund 32 Mio. Euro umgesetzt. Bei der Erschließung des Marktes wirkt die Corona-Pandemie als Beschleuniger. aifinyo-Vorstand Stefan Kempf:

Wir profitieren nachhaltig von den Marktverwerfungen rund um die Corona-Pandemie. Auf der einen Seite reduzieren die klassischen Banken ihre Filialen und verschärfen ihre Kreditvergaberichtlinien. Auf der anderen Seite hat sich der Konsolidierungsdruck im FinTech-Bereich spürbar erhöht.

Wettbewerber im Online-Bereich sind in der Regel nicht profitabel und verfügen meist nur über ein einzelnes Produkt und nicht wie aifinyo über ein umfangreiches Öko-System. Gerade gegenüber klassischen Banken ist ein Punkt ganz entscheidend: die Geschwindigkeit. Bei aifinyo erhalten sogar Neukunden eine Finanzierungsentscheidung häufig innerhalb eines Tages – meist spätestens nach sieben. Bei einer Bank sind es eher viele Wochen.

Analysten erhöhen nach starken Q2-Zahlen die Schätzungen

Analysten sehen die Zukunftsperspektiven von aifinyo sehr positiv. Kürzlich hat SMC Research nach starken Q2-Zahlen das Kursziel für die aifinyo-Aktie von 48 Euro auf 50 Euro angehoben und die Kaufempfehlung bestätigt. Derzeit notiert die Aktie erst bei rund 28 Euro. Die Analysten haben ihre Schätzungen für das Jahr 2021 angehoben und rechnen mit einem Umsatz von 41,2 Mio. Euro, einem EBIT von 0,9 Mio. Euro und einem ausgeglichenen Nettoergebnis.

Auch in den kommenden Jahren sieht SMC ein Wachstum von über 20 Prozent pro Jahr. So soll der Umsatz bis 2024 auf rund 78 Mio. Euro zulegen. Da aifinyo wesentliche Investitionen in die Plattform bereits getätigt hat, soll das EBIT sogar bis auf 10 Mio. Euro klettern. Ähnlich optimistisch sind die Analysten von Warburg. Sie erwarten einen Umsatzanstieg bis 2023 auf rund 76 Mio. Euro und ein EBIT von 8,8 Mio. Euro. Bei einer aktuellen Marktkapitalisierung von 90 Mio. Euro wird aifinyo damit aktuell mit dem 9-fachen EBIT auf Basis 2023 bewertet – nicht zu viel für ein schnell und profitabel wachsendes FinTech dessen Wettbewerber längst nicht profitabel sind. Das Kursziel von Warburg liegt bei 40 Euro.



Neubewertung durch Zahlungslizenz?

Über die Analystenschätzungen hinaus gibt es Kursphantasie. Zum einen könnte eine klassische Bank ihren Geschäftskundenbereich komplett an aifinyo auslagern. Langfristig noch spannender: aifinyo beantragt derzeit bei der Bafin verschiedene Lizenzen zur Zahlungsabwicklung. Diese Lizenzen sind die Voraussetzungen, um künftig Kunden diverse Zahlungsdienstleistungen rund um Girokonto und Kreditkarten anbieten zu können. Dies würde das Geschäftsmodell auf eine neue Stufe heben. Stefan Kempf:

Unsere Vision ist es, Kunden über ein monatliches Abo sämtliche Leistungen rund um Zahlungen, Rechnungen und Cashmanagement anzubieten. Zusätzlich stehen ihnen durch unsere KI-basierte Software dann verschiedenste Finanzierungen auf Knopfdruck zur Verfügung.

Dies würde eine neue Umsatz- und Ertragsdimension für aifinyo bedeuten.

