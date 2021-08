Jacobs Holding AG: Curaeos wird Teil der Colosseum Dental Group - Jacobs Holding stärkt mit Akquisition globale Plattform für zahnmedizinische Dienstleistungen

Durch den Ausbau des europäischen Geschäfts stärkt die Jacobs Holding ihre weltweit führende Plattform für zahnmedizinische Dienstleistungen

Zürich - 2. August 2021 - Jacobs Holding hat via Colosseum Dental Group («CDG») mit EQT und anderen Minderheitsaktionären eine Vereinbarung zur Übernahme von Curaeos getroffen, einem führenden europäischen Anbieter von zahnmedizinischen Dienstleistungen mit Niederlassungen in den Niederlanden, Italien, Deutschland, Dänemark und Belgien. Mit dieser Akquisition stärkt die Jacobs Holding ihre führende globale Plattform für zahnmedizinische Dienstleistungen, bestehend aus der paneuropäischen Colosseum Dental Group und der North American Dental Group. Mit Curaeos wird die globale Plattform der Jacobs Holding für zahnmedizinische Dienstleistungen nahezu 800 Kliniken mit mehr als 13'000 Fachkräften umfassen und einen Jahresumsatz von über EUR 1,5 Mrd. erzielen.

Curaeos ist ein etabliertes, vertikal integriertes europäisches Unternehmen für zahnmedizinische Dienstleistungen mit Hauptsitz in Oosterhout, Niederlande. Das Unternehmen bietet unter mehreren renommierten Marken wie Curaeos, DentConnect und DentalCoop die gesamte Palette hochwertiger allgemeiner und spezialisierter zahnmedizinischer Leistungen an. Curaeos betreibt 186 Kliniken - 129 Kliniken in den Niederlanden, 24 Kliniken in Italien, 15 Kliniken in Deutschland, 11 Kliniken in Dänemark und 7 Kliniken in Belgien - sowie 54 zahnmedizinische Labore. Curaeos wird Teil der Colosseum Dental Group und erweitert die Präsenz der Gruppe mit den Märkten in den Niederlanden und Belgien, während sie ihre Führungsposition in Dänemark, Italien und Deutschland weiter ausbaut.