QuantumCloud von Arqit bietet stärkere und einfachere Verschlüsselung

Der Dienst vereint transformatorische und einzigartige Fortschritte sowohl in der Quanten- als auch in der klassischen Kryptographie.

Die Veröffentlichung von QuantumCloud 1.0 ermöglicht es den Kunden, Geräte weltweit zu sichern, indem diese Lösung eine starke Geräteauthentifizierung bietet, über der wiederum der Austausch von symmetrischen Schlüsseln zwischen authentifizierten und autorisierten Geräten angeordnet ist. Wichtig ist, dass die Schlüssel als sicher gegenüber zukünftigen Angriffen mit dem Shor-Algorithmus auf einem Quantencomputer angesehen werden können, da im Rahmen des Trustless-Schlüsselaustauschprotokolls keine asymmetrischen kryptografischen Primitive verwendet werden.

In den kommenden Quartalen werden weitere Funktionen hinzukommen und schließlich im für das Jahr 2023 geplanten Start der Arqit-eigenen Quantensatelliten gipfeln. Dieser soll terrestrische Systeme als Hauptquelle der Zufälligkeit in der QuantumCloud ersetzen, was dem End-to-End-System das letzte Element permanenter Sicherheit verleihen wird.

Der Service wurde im zweiten Quartal erfolgreich mit Kunden getestet, und derzeit werden SDKs (Software Development Kits) für QuantumCloud an eine größere Anzahl von Kunden für Testzwecke und zur Integration in reale Betriebsumgebungen ausgeliefert.

David Williams, Gründer, Chairman und CEO von Arqit, sagte: “Immer mehr Kunden in vielen Sektoren erleben jetzt die transformativen Ebenen der Sicherheit, die mit QuantumCloudTM möglich werden. Die heute veröffentlichte Version bietet eine stärkere und einfachere Schlüsselaustauschtechnologie zur Abwehr der Bedrohungen, über die wir jeden Tag lesen, und enthält einen integrierten Schutz gegen zukünftige Bedrohungen durch Quantenangriffe. Ich glaube, dass die Transparenz, die eine Notierung an der NASDAQ mit sich bringt, ein großer Vorteil für Arqit ist, wenn es gilt, eine bahnbrechende Technologie zu vermarkten, und wir sind jetzt so weit, dass wir unsere Plattform noch in diesem Jahr umsatzsteigernd ausbauen können.”