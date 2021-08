Neustadt a. d. W. (ots) - Die Inzidenzwerte sind viele Wochen lang gesunken,

seither befassen sich etliche Medien mit den möglichen Folgen der Corona-Krise -

darunter auch die Behandlung psychischer Krankheiten. Der Lohnsteuerhilfeverein

Vereinigte Lohnsteuerhilfe e. V. (VLH) zeigt, in welchen Fällen Betroffene die

Kosten für die psychologische oder psychotherapeutische Hilfe von der Steuer

absetzen können.



Die Coronapandemie hat weltweit zu psychischen Belastungen in der Bevölkerung

geführt. Dazu zählen einer 2021 erhobenen Metaanalyse der Zeitschrift

Globalization and Health zufolge vor allem Angststörungen und Depressionen, wie

das Ärzteblatt am 4. Mai 2021 berichtete.







Psychologin / einen Psychologen oder eine Psychotherapeutin / einen

Psychotherapeuten zu erhalten, die oder der zu einem passt und schnell freie

Termine hat. Doch irgendwann stellt sich auch die Frage, wer die Kosten einer

solchen Behandlung trägt - und in welchen Fällen die Ausgaben von der Steuer

abgesetzt werden können.



Fall 1: Krankenkasse zahlt einen Teil, der Rest ist absetzbar



Krankenkassen übernehmen in der Regel die Behandlungskosten für eine

psychologische Behandlung, sofern es sich um eine ärztlich diagnostizierte

psychische Störung mit "Krankheitswert" handelt - zum Beispiel Angststörungen

oder Depressionen. Trägt die Krankenkasse die kompletten Kosten, lassen sich

zumindest die damit zusammenhängende Nebenkosten wie zum Beispiel die

Fahrtkosten zur Therapie von der Steuer absetzen.



Anders verhält es sich, wenn die Krankenkasse nur einen Teil der Behandlung

zahlt, was je nach Dauer, Behandlungsverfahren oder Diagnose variieren kann.

Sind die Kosten höher als der Zuschuss der Krankenkasse, dann spricht die

Bezuschussung durch die Krankenkassen dafür, dass es sich um Krankheitskosten im

steuerlichen Sinn handelt.



Fall 2: Krankenkasse zahlt nichts, mit Attest können Kosten abgesetzt werden



Es gibt Erkrankungen, deren Behandlung von den gesetzlichen Krankenkassen bisher

nicht bezahlt oder bezuschusst werden. Dazu gehört zum Beispiel die Behandlung

des Burnout-Syndroms.



Betroffene können die Kosten für eine solche, von der Krankenkasse nicht

getragene Behandlung dann von der Steuer absetzen, wenn vor der Behandlung ein

amtsärztliches Attest oder eine Bescheinigung des Medizinischen Diensts der

Krankenversicherungen (MDK) eingeholt wurde. Betroffene sollten dazu am besten

mit ihrem behandelnden Arzt sprechen.



Krankheitskosten: Kürzung um die "zumutbare Belastung"



Krankheitskosten zählen steuerlich zu den außergewöhnlichen Belastungen. Bei

diesen Kosten rechnet das Finanzamt eine zumutbare Eigenbelastung an. Diese

Belastungsgrenze richtet sich individuell nach der Höhe Ihrer Einkünfte, Ihrem

Familienstand und der Anzahl Ihrer Kinder. Wer mit all seinen außergewöhnlichen

Belastungen - dazu zählen neben den Krankheitskosten beispielsweise auch

Pflegekosten - die eigene zumutbare Belastungsgrenze überschreitet, der kann im

Prinzip unbegrenzt seine Kosten absetzen.



Die VLH: Größter Lohnsteuerhilfeverein Deutschlands



Der Lohnsteuerhilfeverein Vereinigte Lohnsteuerhilfe e. V. (VLH) ist mit mehr

als einer Million Mitglieder und rund 3.000 Beratungsstellen bundesweit

Deutschlands größter Lohnsteuerhilfeverein. Gegründet im Jahr 1972, stellt die

VLH außerdem die meisten nach DIN 77700 zertifizierten Berater.



Die VLH erstellt für ihre Mitglieder die Einkommensteuererklärung, beantragt

Freibeträge, ermittelt und beantragt Förderungen und Zulagen, prüft den

Steuerbescheid und einiges mehr im Rahmen der gesetzlichen Beratungsbefugnis

nach § 4 Nr. 11 StBerG.



