Foto: finanzbusiness Bundesregierung will Anti-Geldwäsche-Pläne der EU-Kommission genau prüfen Nachrichtenquelle: FinanzBusiness 24 | 0 | 0 02.08.2021, 15:17 | Die Bundesregierung will sich aktiv in die Verhandlungen im Rat der Europäischen Union zu dem Paket einbringen. Zu wesentlichen Fragen, wie etwa der geplanten Bargeldobergrenze, hat sie sich - anders als Österreich - noch nicht positioniert.

Weiterlesen auf:



Weiterlesen auf: finanzbusiness.de

0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer