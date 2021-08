US-Anleihen legen im frühen Handel zu

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die US-Staatsanleihen sind am Montag mit Kursgewinnen in die Handelswoche gestartet. Der Terminkontrakt für zehnjährige Treasuries (T-Note-Future) stieg um 0,17 Prozent auf 134,69 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Staatsanleihen fiel im Gegenzug auf 1,22 Prozent.

An den Aktienmärkten in Europa trübte sich die Stimmung ein, was für mehr Nachfrage nach festverzinslichen Papieren sorgte. Auch im vorbörslichen Handel an der New Yorker Aktienbörse sind die Gewinne vor dem Auftakt zusammengeschmolzen. Zuvor hatten gute Vorgaben der asiatischen Börse zeitweise für mehr Risikofreude an den Märkten gesorgt.