DGAP-News: SHS VIVEON AG

SHS VIVEON AG: Geschäftsentwicklung der ersten sechs Monate 2021 - Bestätigung der Prognose 2021 - Beschleunigung bei den Neukundenabschlüssen



02.08.2021 / 16:15

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





München, 2. August 2021 - Die SHS Viveon AG - Anbieter und ausgewiesener Experte von software-basierten Lösungen für Risiko- Compliance- und Kreditmanagement - veröffentlicht heute die nicht testierten Halbjahreszahlen für die ersten sechs Monate im laufenden Geschäftsjahr 2021.



Der SHS Viveon Konzern erzielte im ersten Halbjahr 2021 Umsatzerlöse von EUR 5,31 Mio., drei Prozentpunkte über dem Vergleichszeitraum des Vorjahres bei einer Gesamtleistung in Höhe von EUR 5,335 Mio. EUR. Dies liegt im Rahmen unserer Erwartungen und Planungen. Im ersten Halbjahr sind die Auswirkungen der COVID-19 Pandemie noch spürbar in Form von teilweisen Budgetverschiebungen im Bestandskunden.



Der sehr positive Trend bei Neukunden-Abschlüssen aus dem ersten Quartal 2021 (trotz obiger pandemiebedingter Einschränkungen) hat sich dabei beschleunigt fortgesetzt. In den ersten sechs Monaten konnten 10 Abschlüsse mit zum Teil sehr namhaften Kunden abgeschlossen werden. Im gesamten Vorjahr 2020 wurden 13 Abschlüsse getätigt.



Es wird ein EBITDA in Höhe von TEUR 338 (6,4 %) gegenüber dem Vergleichszeitpunkt zum Vorjahr von TEUR 284 (5,5 %) ausgewiesen. Ein Jahresüberschuss in Höhe von TEUR 115 gegenüber dem Vorjahresvergleich von TEUR 109 wurde erwirtschaftet. EBITDA und Jahresüberschuss liegen ebenso im Rahmen der Erwartung.



Die Prognose für das Gesamtjahr bleibt unverändert.



Der Geschäftsbericht zum ersten Halbjahr 2021 wird am 2. August 2021 veröffentlicht und auf der Unternehmens-Webseite zum Download zur Verfügung sehen.



Der Vorstand der SHS Viveon AG lädt interessierte Anleger, Analysten und Pressevertreter zu einem Webcast zur Erläuterung des Halbjahresabschlusses 2021 ein. Der Termin ist der 5. August 2021. Anmeldungen werden über den Investor Relations Bereich der SHS Viveon AG Homepage (www.shs-viveon.com) erbeten.