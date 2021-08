Berlin (ots) - "Der faire Wettbewerb ist eine der zentralen Vorteile des

europäischen Binnenmarktes. Werden aber große Infrastrukturprojekte aus

EU-Mitteln finanziert und dann von chinesischen Staatskonzernen gebaut, kann von

fairem Wettbewerb keine Rede mehr sein. Das widerspricht grundlegend allen

marktwirtschaftlichen Prinzipien, den Regeln der Fairness und den Interessen der

europäischen und deutschen Bauwirtschaft", so der Hauptgeschäftsführer des

Zentralverbands Deutsches Baugewerbe (ZDB), Felix Pakleppa, zu den Berichten

über die Fertigstellung der kroatischen Peljesac-Brücke durch staatseigene

Bauunternehmen aus China.



Wie die Frankfurter Allgemeine Zeitung berichtet, ist der Bau der 2,4 Kilometer

langen Brücke von der kroatischen Küste hin zur Peljesac-Halbinsel zwar mit

knapp 360 Millionen Euro durch die EU finanziert, aber durch chinesische

Staatskonzerne abgewickelt worden.





"Es kann nicht sein, dass durch große Bauprojekte europäische und deutscheSteuergelder direkt in die chinesische Staatskasse fließen. Hier braucht esunbedingt klare Spielregeln, inwieweit sich Bieter aus Nicht-EU-Staaten anAusschreibungen im europäischen Binnenmarkt beteiligen können. ChinesischeDumpingpreise dürfen den fairen Wettbewerb für europäische Bauunternehmen nichtunterminieren und so heimische Arbeitsplätze gefährden", erklärt Pakleppaweiter.Der Hauptgeschäftsführer des größten Branchenverbandes der Bauwirtschaft zeigtesich zudem skeptisch, ob bei der Abwicklung von Bauprojekten durch chinesischeBaukonzerne die Wahrung fairer Arbeitsbedingungen sichergestellt sei. "Aus gutemGrund setzen wir in Deutschland und der EU auf hohe Standards in Sachen Arbeits-und Umweltschutz und achten auch bei internationalen Lieferketten auf dieEinhaltung elementarer Menschenrechte. Dieser Rahmen muss auch für die zunehmendintensiver werdende Bautätigkeit chinesische Konzerne in den Ländern deswestlichen Balkans im Rahmen der Neuen Seidenstraße gelten. Mit Blick auf vielechinesische Baustellen in Afrika sind wir hier zu Recht skeptisch", so Pakleppaabschließend.