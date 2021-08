Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Correktion - New file containing data for prepayments (CK93) - Nykredit Realkredit A/S To Nasdaq Copenhagen New file containing data for prepayments (CK93) Pursuant to our announcement earlier today we hereby publish a new CK93 file. Questions may be addressed to Nykredit Realkredit A/S, Group Treasury, Head of Investor Relations …