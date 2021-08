Die polnisch-jüdische Beziehungsgeschichte ist voller Missverständnisse. Noch heute wird in den USA oder Westeuropa gern mal der Warschauer Aufstand von 1944 mit dem Warschauer Ghettoaufstand von 1943 verwechselt. Vielleicht auch deshalb, weil Polen und Juden damals am gleichen Ort denselben Feind hatten – Nazideutschland. Umso trister ist die bei jedem Weltkriegsgedenken in Gang gesetzte Spirale

Der Beitrag Polen und Israel: Das lukrative Geschäft mit Geschichte erschien zuerst auf Tichys Einblick.

Ein Beitrag von Wojciech Osiński.