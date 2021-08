Danfoss schließt die Akquisition der Eaton Hydrauliksparte in Höhe von 3,3 Milliarden US-Dollar formell ab

Danfoss hat seine Akquisition von Eatons Hydrauliksparte in Höhe von 3,3 Milliarden US-Dollar (ca. 3 Milliarden Euro) nach Erhalt der Bestätigung aller notwendigen behördlichen Genehmigungen und Abschlussbedingungen offiziell abgeschlossen. Mit diesem Schritt wird die Danfoss Gruppe an Größe um ein Drittel wachsen und sich als weltweit führendes Unternehmen im Bereich Mobil- und Industriehydraulik etablieren.

Das gestärkte Danfoss Power Solutions Segment wird über die breiteste Auswahl an Mobil- und Industriehydraulikprodukten und -lösungen verfügen, die es auf dem Markt gibt. Dadurch komplettiert sich die Produktpalette einschließlich Fluidfördersystemen. Auch die Vertriebskanäle des Unternehmens sind erheblich verstärkt worden, so dass seine Unterstützung in der Anwendungsentwicklung und die geographische Reichweite beträchtlich erhöht wurden. Alle diese Vorzüge werden es Danfoss Power Solutions ermöglichen, sowohl für bestehende als auch für neue Kunden ein noch stärkerer Technologiepartner zu werden und außerdem in den Bereichen Digitalisierung und Elektrifizierung die Führungsrolle zu übernehmen.

Kim Fausing, President und CEO von Danfoss, erklärte zu der Akquisition:

„Dies ist ein großartiger Tag für Danfoss, da wir 10.000 neue Kollegen und Kolleginnen in dem Unternehmen willkommen heißen und ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Mobil- und Industriehydraulik schaffen. Durch das Zusammenführen des Wissens und der Erfahrung der zwei starken Unternehmen und großartigen Teams werden unsere Kunden ein unvergleichliches Serviceniveau und Maß an Fachkompetenz von einem einzigen Partner erhalten. Wir werden unsere erheblichen Investitionen weiter fortsetzen, um weiter an der Spitze der Technologieführerschaft zu bleiben und Lösungen anzubieten, die die Produktivität verbessern und Emissionen reduzieren, um den Anforderungen der Zukunft gerecht zu werden.”