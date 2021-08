University Hospitals of Leicester NHS Trust schließt mit Deenova 15-Jahres-Vertrag über ein automatisiertes System für die Abgabe von Arzneimittel-Einzeldosen ab

Deenova gab heute bekannt, dass das Unternehmen erstmals in Großbritannien einen Auftrag erhalten hat und damit auf dem zweitgrößten europäischen Gesundheitsmarkt mit dem NHS, dem achtgrößten Arbeitgeber der Welt, zusammenarbeitet. Deenova wurde vom University Hospitals of Leicester NHS Trust als beste Lösung unter acht Mitbewerbern von Deenova in Großbritannien und in den USA ausgewählt.

Claire Ellwood, Chefapothekerin des University Hospitals of Leicester NHS Trust, äußerte sich hierzu wie folgt: „Wir sind stolz darauf, mit Deenova zusammenzuarbeiten, um das erste geschlossene System für die Abgabe von Arzneimittel-Einzeldosen in Großbritannien einzuführen. Da wir jährlich Millionen von Arzneimitteldosen verabreichen, ist es sehr wichtig, dass unsere Prozesse möglichst sicher und effizient ablaufen. Diese Partnerschaft mit Deenova wird die Automatisierung unserer Medikationsabläufe steigern und dazu beitragen, dass Fehler und die Vergeudung von Arzneimitteln reduziert werden und dass den Mitarbeitern mehr Zeit für pflegerische und andere Aufgaben bleibt. Nach einem erfolgreichen Pilotprojekt freuen wir uns darauf, mit der Planung der Einführung in unseren drei Krankenhäusern beginnen zu können. Dieses Programm wird sicherstellen, dass die richtigen Medikamente zur richtigen Zeit an den richtigen Ort geliefert werden. Es wird zweifelsohne die Versorgung unserer Patienten verbessern.“

Giorgio Pavesi, Geschäftsführer von Deenova in Italien, äußerte sich dazu folgendermaßen: „Ich bin sehr stolz auf die erfolgreiche Teamarbeit und das große Engagement unserer Mitarbeiter und der Mitarbeiter des University Hospitals of Leicester NHS Trust. Sie alle haben der Gesundheitsbranche die Patientensicherheit und die wirtschaftlichen Vorteile der Services und des speziellen, geschlossenen Systems von Deenova für die Abgabe von Arzneimittel-Einzeldosen bewiesen. Dies geht auch aus dem Bericht des East Midlands Academic Health Science Network (AHSN) hervor, das eine 18-monatige Evaluierung der Lösungen von Deenova durchgeführt hat. In diesem Bericht wurden unter anderem die folgenden Ergebnisse veröffentlicht: Senkung des Arzneimittelverbrauchs (und der entsprechenden Kosten) um 25 Prozent, Senkung der Anzahl der auf der Station gelagerten Artikel um 40 Prozent, Senkung der Arzneimittelverschwendung um 60 Prozent und Senkung der Anzahl der Dosen, welche aufgrund nicht auf der Station verfügbarer Arzneimittel nicht verabreicht werden konnten, von 10 auf 1,2 Prozent. Dies und weitere Vorteile hinsichtlich der Sicherheit für die Patienten und der Wirtschaftlichkeit gaben schließlich den Ausschlag für die Auftragsvergabe.“