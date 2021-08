Das IPO der Lithiumgesellschaft Snow Lake Resources rückt immer näher.

Nova hatte2019 mit Snow Lake sein Lithiumprojekt Thompson Brothers ausgegliedert. Jetzt reichte Snow Lake Resources das Amendment No 2 to Form F-1 ein, um das IPO voranzubringen. Nova selbst hat zugestimmt, seine Snow Lake-Aktien für 180 Tage nach Inkrafttreten des Registrierungsstatements nicht zu handeln.

Nova Minerals ( ASX NVA / WKN A2H9WL ) ist mehr als „nur“ ein Goldexplorer. Das Unternehmen hält unter anderem noch 74% der Anteile an der Lithiumgesellschaft Snow Lake Resources, die sich auf die kanadische Provinz Manitoba konzentriert. Und deren IPO, das 23 Mio. Dollar schwer sein soll, ist nun einen weiteren Schritt näher gerückt.

Seit dem Spinout hat Snow Lake die Exploration auf dem Lithiumprojekt vorangetrieben und sich das Ziel gesetzt, der erste energieneutrale Lithiumhydroxidproduzent Nordamerikas zu werden und auch höchste soziale Standards einzuhalten – ein Prozess, den man nun angestoßen hat. Snow Lake geht davon aus, diesen Status – den einer so genannten B Corporation – ein Jahr nach Abschluss des IPOs offiziell beantragen zu können.

In dieser Hinsicht hat das Unternehmen bereits eine Absichtserklärung mit Meglab Electronique über eine komplett elektrische Lithiummine abgeschlossen und darüber hinaus eine Absichtserklärung mit CentrePort Canada über einen möglichen Standort für eine Hydroxidanlage unterzeichnet. Zusätzlich ist Snow Lake auf der Suche nach Standorten in Manitoba zur Verarbeitung von Spodumen zu Hydroxid mit Hilfe Erneuerbarer Energien. Hilfreich ist zudem, dass das Projekt in der Nähe zu Schienenverbindungen liegt, die einen Zugang zur nordamerikanischen Automobilbranche bieten, ohne einen großen CO2-Fußabdruck zu hinterlassen.

Allerdings wies Snow Lake in seinem Prospekt auch darauf hin, dass dieses Geschäft mit zahlreichen Risiken verbunden ist, die zum Teil auch außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen. Logisch, schließlich befindet man sich noch in der Explorationsphase und eine Garantie, dass es zur kommerziellen Herstellung von Lithiumhydroxid kommt, gibt es natürlich nicht.

Aktuell konzentriert sich die Tochtergesellschaft von Nova Minerals jedenfalls auf zwei Pegmatit-Cluster und will zudem im dritten Quartal dieses Jahres eine erste Einschätzung der Wirtschaftlichkeit des Projekts (PEA) vorlegen. Im dritten oder vierten Quartal soll zudem ein Bohrprogramm beginnen, mit dem die bestehenden Ressourcen ausgeweitet werden sollen. Hinzu kommt eine Magnetikuntersuchung per Drohne, die zum Teil durch Mittel der Provinzregierung von Manitoba finanziert wird.

Weiter über den Tellerrand hinausgeschaut, will Snow Lake 2022 eine Vormachbarkeitsstudie anstoßen, wobei man weitere Bohrprogramme auf der Liegenschaft durchführen will, um unter anderem historische Ergebnisse zu prüfen, die mehr als 50 Jahre alt sind. Das Unternehmen ist zuversichtlich, dann den Abbaubetrieb 2023 aufnehmen zu können.

Fazit: Der Zeitpunkt für das Börsendebüt einer unserer Ansicht nach aussichtsreichen Lithiumgesellschaft wie Snow Lake Resources könnte kaum besser gewählt sein. Die Prognosen für Lithiumnachfrage und Lithiumpreise sind durchweg positiv und die Branche derzeit stark im Aufwind. Wir sind gespannt auf das Snow Lake-IPO, das auch für Nova Minerals sehr positiv werden könnte.

