Partystimmung bei dynaCERT-Aktionären. Aktuell verzeichnet die Aktie ein Plus von rund acht Prozent In der Spitzengruppe der Tagesgewinner findet sich der Titel damit ganz sicher wieder. Ist das nun der Beginn einer neuen Rallye?

Dieser Zwischenspurt sorgt für Entspannung an der technischen Ausgangslage. Dieser Tag lässt die Aktie nämlich richtig Fahrt aufnehmen auf dem Weg zum entscheidenden Widerstand. So fehlen bis zum Monatshoch derzeit nur noch rund neun Prozent. Dieser maßgebliche Wendepunkt liegt bei 0,27 EUR. Daher steht die Technik jetzt auf Messers Schneide.

Wer eher in langen Anlagezeiträumen denkt, sollte den 200er-Durchschnitt im Blick behalten. Wenn es danach geht, verläuft dynaCERT nämlich in Abwärtstrends, da sich dieser Durchschnittswert bei 0,34 EUR befindet. Doch selbst in Abwärtstrends gibt es Tage, an denen die Kurse ganz einfach nach oben wollen.

