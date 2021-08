^ DGAP-News: Telefónica Deutschland Holding AG / Schlagwort(e): Verkauf Telefónica Deutschland Holding AG: Übertragung der zweiten und finalen Tranche von ~4.100 Mobilfunkstandorten an Telxius

München, 2. August 2021



Am 8. Juni 2020, gab Telefónica Deutschland eine umfassende Vereinbarung mit Telxius Telecom S.A. (Telxius) über die Ausgliederung und den Verkauf des Geschäftsbetriebs der passiven Infrastruktur von ca. 10.100 Mobilfunkstandorten in zwei Tranchen zu einem Kaufpreis von insgesamt 1,5 Mrd. Euro bekannt. (Link zur Nachricht)



In Erfüllung der Verpflichtungen aus der Vereinbarung haben beide Unternehmen heute die vollständige Übertragung des Eigentums an den Anteilen der Telefónica Germany Zweite Mobilfunk Standortgesellschaft mbH, die Eigentümerin der zweiten und finalen Tranche von 4.062 Dachstandorten und 18 Turmstandorten ist, an Telxius abgeschlossen.



Wie vereinbart, wird der Gesamtkaufpreis von 604 Millionen EUR für die oben genannten Standorte der zweiten Tranche in zwei Teilbeträgen gezahlt, 85% des Kaufpreises in H2 2021 und die verbleibenden 15% in Q3 2025.

