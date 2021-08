Scherzer & Co. AG: Net Asset Value zum 31.07.2021

Tageswert der Portfoliopositionen der Scherzer & Co. AG zum 31.07.2021



Der Tageswert der Portfoliopositionen der Scherzer & Co. AG beträgt unter Berücksichtigung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft per 31.07.2021 3,49 Euro je Aktie. Auf Basis eines Kursniveaus von 3,10 Euro notiert die Scherzer & Co. AG damit etwa 11,17% unter dem Inventarwert vom 31.07.2021. Es wird darauf hingewiesen, dass der hier ermittelte Wert nicht auf geprüften Abschlusszahlen basiert. Nachbesserungsrechte und eventuell anfallende Steuern werden in der Portfoliobewertung nicht berücksichtigt.



Zum Portfolio:



Die zehn größten Aktienpositionen der Gesellschaft zum 31. Juli 2021 sind (geordnet nach Positionsgröße auf Basis der aktuellen Kurse):



MAN SE,

Rocket Internet SE,

Allerthal-Werke AG,

GK Software SE,

freenet AG,

Lotto24 AG,

Weleda AG PS,

Kabel Deutschland Holding AG,

RM Rheiner Management AG,

ZEAL Network SE.



Lotto24 AG: Die Mehrheitsaktionärin ZEAL Network hat ein Delisting-Erwerbsangebot angekündigt (Abfindungspreis 380,97 EUR) und eine Delisting-Vereinbarung mit der Lotto24 geschlossen.



K+S AG: Aufgrund steigender Preise und Absatzmengen erwartet K+S für das 2. Quartal 2021 ein EBITDA in Höhe von ca. 110 Mio. EUR und liegt damit deutlich über dem Vorjahreszeitraum.



Aixtron SE: Über ein sehr erfolgreiches 1. Halbjahr 2021 konnte Aixtron berichten, an der die Scherzer & Co. AG engagiert ist. Der Auftragseingang stieg um 90%, der Umsatz stieg deutlich und das EBIT verdoppelte sich. Wegen der weiter ausgezeichneten Geschäftsaussichten erhöhte der Vorstand erneut die Prognose für den Auftragseingang für das Gesamtjahr.



Royal Dutch Shell plc: Shell erhöhte die Dividende für das 2. Quartal 2021 um über 38% gegenüber dem Vorquartal auf 0,24 USD je Aktie und kündigte einen Aktienrückkauf für das 2. Halbjahr 2021 an. Die Scherzer & Co. AG hat mit dem Aufbau einer Position begonnen.

