Heute erreichen die sogenannten realen Renditen (Renditen minus Inflation) ein neues Allzeittief - und eigentlich müsste Gold deutlich steigen, denn der Goldpreis folgt fast immer den realen Renditen! Die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihe fällt deutlich, die 30-jährige deutsche Staatsanleihe rentiert erstmal seit Februar wieder negativ. Was passiert da eigentlich? Ist das die Ahnung, dass die Kojunktur doch nicht so gut laufen wird? Oder herrscht vor allem in den USA schlicht ein Mangel an Staatsanleihen, weil die Verschuldung der USA deutlich stärker gestiegen ist als die Emission von Staatsanleihen? So oder so: Gold müßte von den rekordniedrigen realen Renditen mehr profitieren, zumal ein saisonal sehr günstige Zeit für das Edelmetall angebrochen ist..

Das Video "Warum Gold steigen müßte - Inflation und Renditen!" sehen Sie hier..