Aktien Osteuropa Schluss August beginnt überwiegend mit Gewinnen Die wichtigsten Börsen in Osteuropa haben am Montag fast alle höher geschlossen und damit einen guten Start in den Monat August vollzogen. Die Märkte folgten damit dem europaweit positiven Trend. In Prag gewann der tschechische Leitindex PX 1,14 …