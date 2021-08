Dass im Bergbau durchaus gutes Geld verdient werden kann, haben jüngst wieder die ‚Big Boys‘ der Branche beweisen!

als zukunftsorientierte Investoren gilt es aber schon heute die ‚Big Boys‘ von morgen zu identifizieren, weshalb wir dann in die zweite Reihe gehen! Denn auch hier stechen immer mal wieder hervorragende Projekte aus der Masse hervor, das selbst beim Trübsinnigsten Begeisterungsstürme auslöst und sogar in Euphorie versetzen sollte.

Ein genau solches mitreißendes Projekt ist eindeutig das Gold-Silber-Projekt ‚Eskay-Creek‘ von Skeena Resources Limited (WKN: A3CRER / TSX-V: SKE), welches sich im ‚Goldenen Dreieck‘ von British Columbia befindet. Das dies von uns nicht einfach so daher gesagt wird, beweist die brandaktuell vorgestellte Vormachbarkeitsstudie (‚PFS‘), die es definitiv in sich hat.

IRR = 56 %! Wer bietet mehr?

Neben einer hochgradigen Tagebaugrube mit durchschnittlichen 3,37 g/t Gold und 94 g/t Silber (4,57 g/t Goldäquivalent) sowie einer ‚nachgewiesenen und wahrscheinlichen‘ Mineralreserve von 3,88 Millionen Unzen Goldäquivalent und einem ‚NPV‘ von 5 % nach Steuern erwirtschaftet Skeenas zukünftige Mine einen Nettobarwert von 1,4 Milliarden CAD womit der interne Zinsfuß (‚IRR‘) bei sage und schreibe 56 % rentiert!

Aber aufgepasst, die Verzinsung des investierten Kapitals und damit letztlich die Rendite des Projekts von 56 % nach Steuern errechnet sich schon bei einem sehr konservativ angenommenen Goldpreis von nur 1.550,- USD und einem Silberpreis von nur 22,- USD pro Unze!

Üblicherweise rentieren solide Rohstoffunternehmen im Bereich zwischen 14-20 %. Wer vergleicht, ist hier also klar im Vorteil.

Da geht also noch deutlich MEHR!

Legt man einen Goldpreis von 1.700,- USD je Unze und einen Silberpreis von 24,- USD je Unze zugrunde, steigt der Nachsteuer ‚NPV‘ von 5 % schon auf 1,6 Milliarden CAD und der ‚IRR‘ auf 62 %! Unter Annahme eines Goldpreises von 1.950,- USD je Unze und einem Silberpreis von 26,- USD erwirtschaftet die Mine unter gleichem ‚NPV‘ schon 2 Milliarden USD, bei einem ‚IRR‘ von 70 %! Das sind unglaublich hohe Zahlen!

Quelle: Skeena Resources

Aber auch im ‚worst case‘ Szenario, bei einem Goldpreis von nur 1.400,- USD und einem Silberpreis von nur 20,- USD je Feinunze, kann das Projekt hochprofitabel betrieben werden, nämlich mit einem ‚NAV‘ 5 % mit 1,2 Milliarden CAD nach Steuer und einem ‚IRR‘ von immer noch extrem hohen 49 %!

Aber das ist noch nicht alles!

Unter Berücksichtigung von geschätzten Vorproduktionskosten in Höhe von 488 Millionen CAD sowie einer jährlichen Produktion von 249.000 Unzen Gold und 7.222.000 Unzen Silber beträgt die Amortisationszeit bei einem Goldpreis von 1.550,- CAD und Silberpreis von 22,- USD je Unze nur 1,4 Jahre, nach Steuern.

Die Gesamtförderkosten (‚AISC‘) für die produzierten Produkte liegen bei niedrigen 548,- USD pro Unze Goldäquivalent bzw. (702,- CAD pro Unze Goldäquivalent) über eine bisher geschätzte Lebensdauer der Mine von 9,8 Jahren.

Walter Coles, CEO von Skeena Resources, erklärte ausführlich:

„Unser ‚Eskay Creek‘-Projekt verfügt über eine seltene Kombination von Größe, Gehalt und Lage in einem erstklassigen Bergbaugebiet mit starker Unterstützung der First Nations. In den ersten fünf Betriebsjahren erwarten wir, dass ‚Eskay Creek‘ im Durchschnitt 450.000 Unzen Goldäquivalent pro Jahr produzieren wird.“

Quelle: Skeena Resources

„Zudem erwarten wir eine weitere Steigerung des jährlichen Produktionsprofils, wenn wir uns auf die Machbarkeitsstudie im ersten Quartal 2022 und darüber hinaus zu bewegen. Unser Ziel ist es, eine Mine mit einer Jahresproduktion von 500.000 Unzen Goldäquivalent über einen Zeitraum von 10 Jahren zu errichten. Die derzeitige ‚PFS‘ basiert lediglich auf den aktuellen Tagebauressourcen. Wir führen allerdings auf ‚Eskay Creek‘ ein 35.000 m umfassendes Explorationsprogramm durch, um die Ressourcen, vor allem im Tagebau, weiter zu vergrößern, während wir uns allerdings auch immer mehr auf das beträchtliche Explorationspotenzial im Untergrund konzentrieren.“

Quelle: Skeena Resources

Abschluss der Aktienkonsolidierung und starke Unterstützung durch die Ureinwohner, dank nahezu CO2 freier Produktion!

Der optisch „hohe“ Aktienkurs (13,18 CAD) resultiert aus einer Anfang Juni vollzogenen Aktienkonsolidierung im Verhältnis 4:1. Dadurch wurde natürlich auch die Anzahl der ausstehenden Aktien auf nur noch rund 61 Mio. Stück stark verringert.

Quelle: Skeena Resources

Im Wert von 5 Mio. CAD haben sich die Taltan etwa Mitte April bei Skeena Resources eingekauft, da sie begeistert davon sind, beteiligt zu sein, an der Gold-Silbemine mit dem weltweit niedrigsten CO2-Ausstoß!

Quelle: Skeena Resources

<iframe width="635" height="365" src="https://www.youtube.com/embed/ga4AuDs541c" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>

Fazit und Ausblick:

‚Eskay Creek‘ ist ein hochgradiges Projekt, welches in der Bergbaubranche seinesgleichen sucht. Denn der Durchschnittsgehalt von 4,57 g/t AuEq liegt rund 200 % über dem weltweiten Durchschnittsgehalt!

Quelle: Skeena Resources

Zu beachten gilt es auch, dass bei den bisherigen Berechnungen gerade einmal der reine Tagebau berücksichtigt wurde, der mit konventioneller LKW- und Schaufelmethode durchgeführt wird. Dass hierbei das Ende der Fahnenstange noch lange nicht erreicht ist, kann sich aus der Einbeziehung des bislang unberücksichtigt gebliebenen Untertagebaus ergeben, dessen Potenzial noch erkundet wird. Zudem werden die bereits begonnenen ‚Infill‘ -und Explorationsbohrungen fortgesetzt, die bis zum Jahresende für einen stetigen Newsflow sorgen sollten.

Bereits im ersten Quartal 2022 rechnen wir mit einer Machbarkeitsstudie, die dann auch andere Investoren oder sogar Übernehmer auf den Plan rufen könnte. Und dann wird es richtig spannend!

