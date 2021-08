Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die FDP beharrt darauf, eine Aktienrente einführen zu wollen. "Wir schlagen vor, dass alle Versicherten in Deutschland künftig nach schwedischem Vorbild einen Teil des Pflichtbeitrags zur gesetzlichen Rentenversicherung in die gesetzliche Aktienrente einzahlen, statt ins Umlagesystem", sagte FDP-Vize Johannes Vogel der "Wirtschaftswoche".Konkret gehe es um zwei Prozentpunkte des derzeitigen Rentenbeitragssatzes von 18,6 Prozent, aufgeteilt in Arbeitnehmer- und Arbeitgeberbeitrag. "Der Beitrag zum umlagefinanzierten Teil der gesetzlichen Rente würde dafür um genau diese Prozentpunkte gesenkt. So stabilisieren wir Renten- und Staatsfinanzen und das Rentenniveau in der ersten Säule unseres Rentensystems steigt langfristig wieder", so der Liberale. Die gesetzliche Rente belaste nichts mehr, als ein "Weiter-So", weil auf immer mehr Beitragsempfänger immer weniger Beitragszahler kämen.