Die chinesischen Giganten GAC und Huawei arbeiten gemeinsam an der Entwicklung eines intelligenten SUV

Guangzhou, China (ots/PRNewswire) - Am 9. Juli 2021 kündigte die GAC Group

offiziell ein aufregendes gemeinsames Projekt mit dem Tech-Giganten Huawei an:

Die beiden Unternehmen werden zusammenarbeiten, um einen "intelligenten SUV" zu

entwickeln, der bis Ende 2023 in Massenproduktion auf den Markt kommen soll.



Der SUV wird das erste gemeinsame Produkt der beiden Unternehmen sein. Das Auto

ist ein mittelgroßer bis großer, rein elektrischer SUV. Die Vision hinter dem

Auto ist eine futuristische, leistungsstarke und effiziente Technologie, die den

Käufern aufregende neue Energiemöglichkeiten und autonomes Fahren der Stufe 4

bietet.





Die GAC Group unterstützt und fördert umfassende technologische Innovationen inihren Fahrzeugen, und Huawei ist weltweit führend in vielen Arten vonTechnologien. Diese strategische Zusammenarbeit wird es ihnen ermöglichen, eineneue Generation von intelligenten Fahrzeugen und digitalen Plattformen zuentwickeln. Dieser SUV und mehrere andere künftige Modelle werden dieGEP.30-Fahrgestellplattform von GAC und die CCA (Rechen- undKommunikationsarchitektur (Computing and Communication Architecture)) von Huaweinutzen sowie die gesamte Palette der intelligenten Fahrzeuglösungen von Huaweitragen.Seit der Unterzeichnung einer strategischen Kooperationsvereinbarung im Jahr2017 arbeiten GAC und Huawei auf dem Gebiet der intelligenten, vernetztenElektrofahrzeugtechnologie zusammen.Im September 2020 unterzeichneten die beiden Unternehmen in Guangzhou eineVereinbarung zur weiteren Vertiefung der Zusammenarbeit, wobei der Schwerpunktauf der Rechen- und Kommunikationsarchitektur im Einklang mit demEntwicklungstrend zu softwarelastigen Fahrzeugen liegt.In den letzten Jahren hat GAC bedeutende Erfolge bei der Elektrifizierung vonFahrzeugen und in verschiedenen Bereichen der neuen Energietechnik erzielt. DieGAC Group engagiert sich stark in der Forschung und Entwicklung, was durch dieMilliarden von Yuan, die in die GAC-F&E-Zentren in der ganzen Welt geflossensind, belegt wird.Der weltweite Markt für Elektrofahrzeuge wächst weiter. Die Data (https://www.statista.com/statistics/271537/worldwide-revenue-from-electric-vehicles-since-2010/) sagen voraus, dass sich der weltweite Markt für Elektrofahrzeuge zwischen2016 und 2027 fast verfünffachen wird, was einem jährlichen Wachstum von 20 %entspricht. Die GAC Group ist in der Lage, diesen Trend zur Entwicklungsauberer, umweltfreundlicher und besserer Autos voll und ganz aufzugreifen. GACMOTOR hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2025 eine vollständig elektrifizierteFahrzeugpalette zu produzieren.Dieses rasche Wachstum zeigt, dass auf dem Automobilmarkt eine neue Nachfragenach intelligenten Autos und nach chinesischer Handwerkskunst besteht.Mit neuen Technologien, neuen Prozessen und neuen Materialien sowie dem Einsatzintelligenter Fertigungsverfahren und umfassend verbesserterProduktionskapazitäten wollen GAC und Huawei acht Modelle und mehrere Serienhochmoderner Elektrofahrzeuge produzieren, die ein neues Fahrerlebnis zu immerniedrigeren Kosten bieten.