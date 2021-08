Esri unterschreibt Goodwill-Protokoll mit der Atlas University

Esri, der Weltmarktführer im Bereich Location Intelligence, teilte heute mit, dass er über seinen Vertriebspartner Esri Türkiye ein Protokoll zur Ausweitung der Zusammenarbeit mit der Atlas University in Istanbul, Türkei, unterschrieben hat. Damit will die Atlas University den Studierenden die Möglichkeit geben, die Anwendung von Geodaten-Technologie in all ihren Aktivitäten zu erlernen und zu entwickeln.

Die Atlas University wurde 2018 gegründet und möchte Lösungen für geografische Informationssysteme (GIS) in ihren Fachbereichen, insbesondere in der Fakultät für Ingenieur- und Naturwissenschaften, einsetzen. Für diesen Zweck wird das Continuous Education Center (AtlasSEM) der Universität auch als GIS-Basis dienen. Dieses Zentrum wird für die Durchführung von GIS-Schulungen mithilfe der Esri-Technologie zuständig sein, und die Kurse werden in die Online-Schulungsinhalte aufgenommen, die von AtlasSEM angeboten werden. Zudem werden die beiden Einrichtungen zusammen Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten im Bereich GIS durchführen.