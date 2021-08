Mohawk Industries legt Ergebnisse für das zweite Quartal vor

In den sechs Monaten zum 3. Juli 2021 betrugen der Nettoertrag 573 Millionen USD und der EPS 8,18 USD. Der Nettoertrag ohne Umstrukturierungs-, Übernahme- und sonstige Kosten belief sich auf 556 Millionen USD und der EPS betrug 7,94 USD. Für den Sechsmonatszeitraum des Jahres 2021 betrug der Nettoumsatz 5,6 Milliarden USD, was einen Anstieg um 30 % gegenüber dem Vorjahr darstellt, wie ausgewiesen, bzw. wechselkursbereinigt um 23 %. In den sechs Monaten zum 27. Juni 2020 wurden ein Nettoumsatz von 4.3 Milliarden USD, Nettoerträge von 62 Millionen USD und ein Gewinn je Aktie von 0,87 USD ausgewiesen. Die Nettoerträge ohne Umstrukturierungs-, Übernahme- und sonstige Kosten beliefen sich auf 146 Millionen USD, bei einem EPS von 2,04 USD.

CALHOUN, Georgia, Aug. 03, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mohawk Industries, Inc. (NYSE: MHK) hat heute für das zweite Quartal 2021 einen Nettogewinn von 336 Millionen USD und einen verwässerten Gewinn je Aktie (EPS) von 4,82 USD bekanntgegeben. Der bereinigte Nettoertrag ohne Umstrukturierungs-, Übernahme- und sonstige Kosten belief sich auf 310 Millionen USD und der EPS auf 4,45 USD. Der Nettoumsatz im zweiten Quartal 2021 belief sich auf 3,0 Mrd. USD, was einem Anstieg von 44 % wie ausgewiesen und wechselkursbereinigt 38 % entspricht. Im zweiten Quartal 2020 betrug der Nettoumsatz 2,0 Mrd. USD, der Nettoverlust 48 Mio. USD und der verwässerte Gewinn je Aktie 0,68 USD, der bereinigte Nettogewinn 26 Mio. USD und der Gewinn je Aktie 0,37 USD ohne Restrukturierungs-, Übernahme- und sonstige Kosten.

Mit Blick auf die Performance von Mohawk Industries im zweiten Quartal stellte Jeffrey S. Lorberbaum, Vorsitzender und CEO, fest: „In diesem Quartal erzielten wir den höchsten Quartalsumsatz in der Geschichte unseres Unternehmens. Unsere Umsätze sind im Vergleich zum letzten Jahr, als die Pandemie die Weltwirtschaft störte, deutlich gestiegen. Unsere Ergebnisse für das zweite Quartal waren in allen unseren Geschäftsbereichen deutlich stärker, als wir erwartet hatten, wobei der Umsatz auf der Dynamik in unserem ersten Berichtszeitraum aufbaut. Im diesem Quartal erzielten unseren höchsten Quartalsgewinn pro Aktie aller Zeiten, und unsere operative Marge stieg auf den höchsten Stand der letzten vier Jahre, da wir unsere Betriebs- und Vertriebsgemeinkosten fremdfinanzierten. Die Maßnahmen, die wir ergriffen haben, um unser Produktangebot zu vereinfachen, unsere Produktivität zu steigern und unsere Kosten umzustrukturieren, kommen unseren Ergebnissen zugute. Wir haben fast 95 Millionen USD der erwarteten Einsparungen von 100 bis 110 Millionen USD aus unseren Restrukturierungsinitiativen erzielt. Im gesamten Unternehmen reagieren wir weiterhin auf steigende Material-, Energie- und Transportkosten, indem wir die Produktpreise erhöhen und die Fertigung und Logistik optimieren.

„Während des Quartals war der Großteil unserer Produktion nahezu ausgelastet oder war durch Materialversorgung und Arbeitskräfteverfügbarkeit eingeschränkt. Rohstoffengpässe in vielen unserer Betriebe führten zu ungeplanten Produktionsausfällen während des Berichtszeitraums. Insgesamt haben wir diese Unterbrechungen, die unseren normalen Geschäftsbetrieb behinderten, sowie regionale Schließungen von Fertigungsstätten und bei Kunden im Zusammenhang mit Covid-Vorschriften in den lokalen Gebieten erfolgreich bewältigt. Unsere Lagerbestände stiegen im Berichtszeitraum leicht an, was in erster Linie auf höhere Materialkosten zurückzuführen war. Steigende Frachtkosten und begrenzte Lieferkapazitäten wirkten sich auf unsere Materialkosten, die Verfügbarkeit importierter Produkte, lokale Lieferungen an Kunden und internationale Exporte aus. Derzeit gehen wir nicht davon aus, dass sich diese Beschränkungen kurzfristig verringern werden.

„Alle unsere Märkte zeigen weiterhin Stärke, mit robusten Immobilienverkäufen und Renovierungsinvestitionen auf der ganzen Welt. Mit der Verbesserung der Weltwirtschaft und dem Vertrauen der Unternehmen in Expansion und Umgestaltung nehmen die kommerziellen Projekte zu. Die Lagerbestände der meisten Vertriebskanäle sind weiterhin niedrig, und unser Auftragsbestand liegt über dem historischen Niveau. Um unseren Umsatz, unseren Mix und unsere Effizienz zu verbessern, werden wir in der zweiten Jahreshälfte mehr neue Produkte mit verbesserten Funktionen und geringerer Produktionskomplexität einführen. Um die Produktionsbeschränkungen zu verringern, haben wir neue Investitionen in Höhe von etwa 650 Millionen USD genehmigt, um unsere Produktion zu erhöhen, wobei die Umsetzung in den meisten Fällen 12 bis 18 Monate in Anspruch nehmen wird. Im zweiten Quartal haben wir Aktien unseres Unternehmens im Wert von 142 Mio. USD zu einem Durchschnittsaktienkurs von etwa 208 USD gekauft. Damit haben wir seit Beginn unseres Aktienrückkaufprogramms insgesamt Aktien im Wert von 827 Millionen USD zurückgekauft. Angesichts unserer starken Bilanz und unserer historisch niedrigen Fremdkapitalquote prüfen wir zusätzliche Investitionen, um unseren Umsatz und unsere Rentabilität zu steigern.

„Im Quartal stieg der Umsatz unseres Segments Flooring Rest of the World um 68 %, wie ausgewiesen, bzw. wechselkursbereinigt um 50 %. Die operativen Margen des Segments erhöhten sich wie ausgewiesen um 5,9 % auf 19,7 %. Der Anstieg war auf ein höheres Volumen, eine verbesserte Preisgestaltung und einen verbesserten Mix sowie und eine Verringerung der Covid-Beschränkungen zurückzuführen, wurde jedoch teilweise durch die Inflation aufgezehrt. Alle unsere wichtigsten Produktkategorien verbesserten sich während des Berichtszeitraums deutlich, da die Verkäufe von Wohnimmobilien in allen Regionen zunahmen. Wir haben in den meisten Produktkategorien mehrere Preiserhöhungen durchgeführt, um die Inflation bei Materialien und Fracht abzudecken. Die Rohstoffversorgung ist problematisch und hat sich am stärksten auf unsere Produktion und unseren Umsatz bei LVT ausgewirkt. Wir gehen davon aus, dass sich die Herausforderungen in Bezug auf Material und Fracht auch im dritten Quartal auf unser Geschäft auswirken werden. Der Umsatz bei unseren hochwertigen Laminaten wächst weiterhin drastisch, da unsere proprietären Produkte weithin als wasserfeste Alternative zu LVT und Holz angenommen werden. Vor Kurzem haben wir die Übernahme eines Laminatdistributors im Vereinigten Königreich abgeschlossen, durch die sich unsere Marktstellung verbessern wird. Unser Umsatzanstieg bei LVT war während des Berichtszeitraums stark und hätte noch höher ausfallen können, wenn nicht Materialengpässe die Produktion unterbrochen hätten. Wir steigern deutlich den Umsatz bei unseren starren LVT-Kollektionen mit unseren patentierten wasserdichten Verbindungen, die verhindern, dass Feuchtigkeit in den Boden eindringt. Unser Vinylplatten-Umsatz erholte sich stark, als die Einzelhandelsgeschäfte in unseren wichtigsten Märkten öffneten. Unser Vertrieb von Vinylplatten in Russland weitete sich aus, und wir maximieren die Produktion, um der wachsenden Nachfrage gerecht zu werden. Unser Geschäft mit Bodenbelägen in Australien und Neuseeland lieferte ausgezeichnete Ergebnisse, wobei Umsatz und Margen unsere Erwartungen übertrafen. Der Umsatz mit Teppichen steigt mit der Einführung neuer High-End-Woll- und -Triexta-Kollektionen, mit denen sich unser Mix verbesserte. Zur Erweiterung unseres bestehenden Dämmstoffgeschäfts in Irland und den Vereinigten Königreich haben wir eine Vereinbarung über die Übernahme eines Dämmstoffherstellers unterzeichnet, deren Genehmigung durch die Regierung noch aussteht. Unser Panel-Geschäft läuft mit voller Kapazität, und bisher konnten wir Materialengpässe ohne Unterbrechungen unseres Betriebs bewältigen. Um unser Panel-Angebot zu verbessern, haben wir eine neue Produktlinie eingeführt, um einzigartige Oberflächen und Aussehen zu schaffen, die unser Angebot auf dem Markt abheben.

„Während des Quartals stieg der Umsatz unseres Segments Flooring North America wie ausgewiesen und wechselkursbereinigt um 35 % und die operative Marge betrug wie ausgewiesen 10,7 %. Dies war vor allem auf ein höheres Volumen, eine höhere Produktivität, die Verbesserung von Preisgestaltung und Mix sowie weniger Unterbrechungen aufgrund von Covid zurückzuführen, wurde jedoch durch die Inflation teilweise aufgezehrt. Während des Berichtszeitraums blieb unsere Auftragsrate stark, und unser Auftragsbestand liegt weiterhin über dem historischen Niveau. Wir maximieren die Leistung in unseren Werke, um höhere Umsätze zu erzielen und unseren Service zu verbessern. Im Laufe des Quartals wurde unser Produktionsniveau durch lokalen Engpässe bei Arbeitskräften und Materialversorgung, insbesondere bei LVT, Vinylplatten und Teppichen, beeinträchtigt. Seefracht-Einschränkungen verzögerten den Eingang unserer importierten Produkte, was sich auf unseren Umsatz, unsere Lagerbestände und unser Serviceniveau auswirkte. Wir führten Preiserhöhungen durch, da unsere Material- und Transportkosten stiegen, und wir haben im Zuge der anhaltenden Inflation weitere Preismaßnahmen angekündigt. Unser Umsatz mit Teppichen für Wohnimmobilien wuchs weiter, da die Verbraucher weiterhin in ihr Zuhause investieren. Unser Umsatz im Gewerbebereich hat sich verbessert, da die Unternehmen mehr Umbau- und Neubauprojekte durchführen. Um die höhere Nachfrage nach unseren Premium-Laminat-Kollektionen zu unterstützen, haben wir viele Prozessverbesserungen umgesetzt, um unsere Produktion in den USA zu maximieren, und importieren Produkte aus unseren weltweiten Werken. Unsere Erweiterung im Laminatbereich ist weiterhin im Zeitplan und sollte bis Ende dieses Jahres betriebsbereit sein. Unsere neuen wasserdichten Ultrawood-Kollektionen werden als Hochleistungsalternative zu typischen Holzböden eingeführt. Unser Umsatz mit LVT und Vinylplatten steigt weiter, mit Wachstum im Einzelhandel für Wohnimmobilien und im Neubau. Wir haben unser LVT-Angebot mit realistischerer Optik, proprietären wasserdichten Verbindungen und höherer Fleck- und Kratzfestigkeit verbessert. Wenn die Materialverfügbarkeit zunimmt, sollten wir weitere Verbesserungen bei unserer US-amerikanischen LVT-Produktion beobachten, die unsere jüngsten Produkteinführungen unterstützen werden.

„Im Quartal stieg der Umsatz unseres Segments Global Ceramic um 38 %, wie ausgewiesen, bzw. wechselkursbereinigt um 34 %. Die operative Marge des Segments erhöhte sich wie ausgewiesen auf 13,1 %, vor allem aufgrund von höherem Volumen, höherer Produktivität, Verbesserungen bei Preisgestaltung und Produktmix sowie weniger Störungen durch Covid, wurde jedoch teilweise durch die Inflation aufgezehrt. Unser Keramikgeschäft hat sich weltweit stark verbessert, mit einer starken Entwicklung bei Wohnimmobilien und einem Anstieg des Umsatzes im Gewerbebereich. In all diesen Bereichen gibt es geringe Lagerbestände, was sich auf unser Umsatzwachstum und unser Dienstleistungsniveau auswirkte. Wir erhöhen die Preise weiter, um die Inflation bei Material, Energie und Transport zu decken. Unser Keramikgeschäft in den USA legt zu, und wir verbessern unseren Produktmix durch neue Formen, Größen und Oberflächenstrukturen. Unser Umsatz und unser Mix im Bereich Arbeitsplatten haben sich weiter verbessert, während wir unser Premium-Angebot um neue Technologien erweitern. Unser mexikanisches und brasilianisches Keramikgeschäft ist sehr stark, und unser Geschäft für Wohnimmobilien in beiden Regionen hat ein historisch hohes Niveau erreicht, während sich der Gewerbebereich weiter erholt. Aufgrund von Kapazitätsengpässen konnten unsere Werke die Kundennachfrage nicht erfüllen, weshalb wir unsere Produktion zuteilen. Wir erweitern unser Geschäft in Mexiko in diesem Quartal und haben neue Investitionen getätigt, um die Kapazität in Brasilien zu erhöhen. Unser europäisches Keramikgeschäft erzielte starke Umsätze und Rentabilität, da Preisgestaltung, Mix und Produktivität unsere Margen verbesserten. Wir haben den Umsatz mit unseren Premium-Fliesen, kleinen Größen, Produkten für den Außenbereichs und antibakteriellen Kollektionen gesteigert. Um den Vertrieb unserer hochwertigen Kollektionen zu unterstützen, haben wir Erweiterungsprojekte initiiert, die im nächsten Jahr abgeschlossen sein sollen. Unser Umsatz mit Keramik in Russland war in allen Vertriebskanälen robust, wobei unser Direktverkauf an Kunden über eigene Filialen und für Neubauprojekte überdurchschnittlich war. In Russland haben wir Erweiterungspläne initiiert, wobei die neue Produktion in der zweiten Hälfte des nächsten Jahres starten soll.

„Die Weltwirtschaft dürfte sich aufgrund der niedrigen Zinsen, der staatlichen Konjunkturmaßnahmen und des Erfolgs der COVID-Impfungen weiter verbessern. Weltweit sind die Umsatztrends bei Bodenbelägen weiterhin positiv, da sich die Renovierung von Wohnimmobilien und Neubauten auf hohem Niveau befinden und Projekte im Gewerbebereich zunehmen. Im dritten Berichtszeitraum erwarten wir eine Fortsetzung unseres starken Umsatzes, mit einer typischen saisonalen Verlangsamung im Vergleich zum zweiten Quartal. Wir werden mehr neue Produkte mit zusätzlichen Merkmalen einführen und unsere Vertriebsinvestitionen erhöhen, um unseren zukünftigen Umsatz und Mix zu verbessern. Die Inflation bei Material, Energie und Transport wird voraussichtlich anhalten und weitere Preismaßnahmen erfordern, um den Effekt auszugleichen. Die meisten unserer Werke sollten mit hohen Auslastungsraten laufen, auch wenn die Produktion durch anhaltende Engpässe bei Material und lokalen Arbeitskräften eingeschränkt ist. Unsere Segmente Global Ceramic und Flooring Rest of the World werden ihre europäischen Urlaubszeitpläne im dritten Quartal einhalten, was die Produktion senkt und die Kosten in diesem Zeitraum erhöht. In vielen Ländern stellen zukünftige staatliche Maßnahmen zur Eindämmung von Covid weiterhin ein Risiko dar und könnten sich auf unser Geschäft auswirken. Angesichts dieser Faktoren rechnen wir damit, dass unser bereinigter Gewinn je Aktie im dritten Quartal 3,71 USD bis 3,81 USD betragen wird, ohne etwaige Restrukturierungsaufwendungen.

„Wir begannen dieses Jahr mit Ungewissheit in Bezug auf Covid, die wirtschaftliche Erholung, die Renovierung von Wohnungen und Neubauten. Unser Geschäft ist stärker als erwartet, und wir erhöhen die Investitionen, um zusätzliches Wachstum zu unterstützen und die Effizienz zu steigern. Längerfristig werden die Verkäufe und die Umgestaltung von Wohnimmobilien voraussichtlich auf einem hohen Niveau bleiben, die Renovierung von Wohnungen sollte sich beschleunigen, da die Mietstundung ausläuft und die Investitionen in gewerbliche Projekte weiter zunehmen sollten. Wir erweitern unsere Geschäftstätigkeit und führen neue Innovationen ein, um unsere Ergebnisse zu maximieren. Unsere Bilanz ist stark, und wir prüfen derzeit zusätzliche interne und Übernahmemöglichkeiten.“

Mohawk Industries ist der weltweit führende Produzent von Fußbodenbelägen und stellt Produkte zur Optimierung von Wohn- und Gewerbeflächen auf der ganzen Welt her. Die vertikal integrierten Fertigungs- und Vertriebsprozesse von Mohawk bieten Wettbewerbsvorteile bei der Herstellung von Teppichen/Matten, Teppich-, Fliesen-, Laminat-, Holz-, Stein- und Vinylböden. Mit unserer branchenführenden Innovationskraft haben wir Produkte und Technologien entwickelt, mit denen sich unsere Marken von anderen Produkten abheben und die alle Anforderungen für Um- und Neubauten erfüllen. Unsere Marken gehören zu den bekanntesten in der Branche. Sie umfassen American Olean, Daltile, Durkan, Eliane, Feltex, Godfrey Hirst, IVC, Karastan, Marazzi, Mohawk, Mohawk Group, Pergo, Quick-Step und Unilin. In den letzten zehn Jahren hat sich Mohawk von einem amerikanischen Teppichhersteller zum weltweit größten Produzenten für Fußbodenbeläge entwickelt – mit Niederlassungen in Australien, Brasilien, Europa, Kanada, Indien, Malaysia, Mexiko, Neuseeland, Russland und den USA.

Einige der Aussagen in den unmittelbar vorangehenden Absätzen, insbesondere jene zur erwarteten künftigen Performance, zu Geschäftsaussichten, Wachstum und Betriebsstrategien sowie ähnlichen Sachverhalten und jene, welche die Begriffe „könnte“, „sollte“, „glaubt“, „erwartet“ und „schätzt“ oder vergleichbare Ausdrücke beinhalten, stellen „zukunftsgerichtete Aussagen“ dar. Für diese Aussagen beansprucht Mohawk den Schutz der „Safe Harbor“-Bestimmungen für zukunftsgerichtete Aussagen, die im Private Securities Litigation Reform Act von 1995 enthalten sind. Es kann nicht garantiert werden, dass die zukunftsgerichteten Aussagen korrekt sind, da sie auf vielen Annahmen beruhen, die Risiken und Unsicherheiten beinhalten. Die folgenden wichtigen Faktoren können zu abweichenden zukünftigen Ergebnissen führen: Änderungen der Wirtschafts- oder Branchenbedingungen, Wettbewerb, Inflation und Deflation bei den Rohstoffpreisen und anderen Vorlaufkosten, Inflation und Deflation auf den Verbrauchermärkten, Energiekosten und -versorgung, Zeitpunkt und Höhe der Kapitalausgaben, Zeitpunkt und Durchführung von Preiserhöhungen für die Produkte des Unternehmens, Wertminderungen, Integration von Übernahmen, internationale Operationen, Einführung neuer Produkte, Rationalisierung der Operationen, Steuern und Steuerreformen, Produkt- und andere Forderungen, Rechtsstreitigkeiten und andere Risiken, die in SEC-Berichten und öffentlichen Ankündigungen von Mohawk genannt wurden.

