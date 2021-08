Corona bleibt für Schifffahrt auch ein Sicherheitsrisiko

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die Corona-Pandemie erhöht nach Angaben von Versicherern auf absehbare Zeit die Sicherheitsrisiken für die weltweite Schifffahrt. Auch der Trend zu immer größeren Schiffen berge ein Risiko, wie die Blockade des Suezkanals durch den Container-Frachter "Ever Given" gezeigt habe. Das teilte der Schiffsversicherer der Allianz (AGCS) in seinem Bericht zur Sicherheit der Schiffahrt 2020 mit.

49 große Schiffe über 100 Tonnen gingen den Angaben nach im vergangenen Jahr verloren (2019: 48). Die Zahl der Totalverluste sei aber in einem Jahrzehnt um etwa die Hälfte gesunken, hieß es. 2703 registrierte Schiffsunfälle 2020 bedeuteten einen leichten Rückgang um 4 Prozent im Vergleich zu 2019. Dabei waren die Schiffe wegen der Pandemie 2020 weniger unterwegs. "Coronabedingt haben wir viele Auflieger gehabt", sagte der AGCS-Experte Anastasios Leonburg.