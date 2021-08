Lenovo klettert um 65 Plätze auf Platz 159 der „FORTUNE Global 500“-Liste

Nach einem historischen Ergebnis für das Geschäftsjahr 2021 wird Lenovo auf Platz 159 der jährlichen Global-500-Liste von FORTUNE und unter den Top 20 (Platz 15) aller in der Liste aufgeführten Unternehmen aus dem Technologiesektor platziert. Lenovo ist in diesem Jahr um 65 Plätze auf eine neue Bestplatzierung aufgestiegen, was auf die Rekordfinanzergebnisse zurückzuführen ist, mit denen der Konzern die Umsatzmarke von 60 Milliarden USD überschritten hat und im Vergleich zum vorangegangenen Geschäftsjahr einen Zuwachs von mehr als 10 Milliarden USD verzeichnen konnte, da alle Kerngeschäftsbereiche gewachsen sind.

Die Fortune Global 500 ist die jährliche Rangliste der 500 größten Unternehmen der Welt, gemessen am Gesamtumsatz. Zusammengenommen erwirtschafteten die Unternehmen der Global 500 im Jahr 2020 einen Umsatz von 31,7 Billionen USD und einen Gewinn von 1,6 Billionen USD, beschäftigen weltweit 69,7 Millionen Menschen und sind in 31 Ländern angesiedelt.