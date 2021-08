Asiens führende Krypto-Finanzdienstleistungsplattform Matrixport wird zwei Jahre nach ihrer Gründung mit über 1 Milliarde Dollar bewertet

Serie-C-Finanzierungsrunde unter der Leitung von Partnern von DST Global, C Ventures und K3 Ventures mit Jihan Wus Kryptofirma, die bis heute 129 Millionen Dollar einnimmt

SINGAPUR, 3. August 2021 /PRNewswire/ -- Matrixport, Asiens schnell wachsende Finanzdienstleistungsplattform für digitale Vermögenswerte, schloss seine Finanzierungsrunde der Serie C mit einer Bewertung von über 1 Milliarde US-Dollar ab - nur zwei Jahre nach seiner Gründung. Die Runde wurde von Partnern von DST Global, C Ventures und K3 Ventures angeführt. Weitere Teilnehmer waren Qiming Venture Partners, CE Innovation Capital, Tiger Global, Cachet Group, Palm Drive Capital, Foresight Ventures und A&T Capital sowie die früheren Investoren Lightspeed, Polychain, Dragonfly Capital, CMT Digital und IDG Capital. Das in Singapur ansässige Start-up-Unternehmen hat bis heute 129 Millionen Dollar eingesammelt.