Dense Air erwirbt neue Frequenzen für den Aufbau neutraler Host Shared Wireless Networks in Australien

LONDON, 3. August 2021 /PRNewswire/ -- Dense Air Limited („Dense Air") freut sich, bekannt zu geben, dass es mit TPG Telecom Limited vereinbart hat, das landesweite 2,6-GHz-Spektrum von TPG Telecom zu erwerben, um die bestehenden Frequenzlizenzen von Dense Air zu ergänzen und Dense Air in die Lage zu versetzen, mit australischen Dienstanbietern und Städten zusammenzuarbeiten, um gemeinsame 4G- und 5G-Mobilfunknetze aufzubauen, die die digitale Kluft schließen und eine allgegenwärtige zukunftssichere Konnektivität gewährleisten. Diese ersten gemeinsamen Netze ihrer Art werden den gleichberechtigten digitalen Zugang für Städte und Gemeinden in ganz Australien beschleunigen, wovon Verbraucher, Netzbetreiber und Unternehmen profitieren. Die Transaktion unterliegt den üblichen behördlichen Genehmigungen. Dense Air würde das landesweite 2,6-GHz-Spektrum von TPG Telecom erwerben und auch die 3,6-GHz-Stadtlizenzen von Dense Air an TPG Telecom verkaufen. Dense Air, das vor kurzem 5G mmWave-Spektrum in der ACMA-Auktion erworben hat, wird dieses Spektrum in Kombination mit seiner marktführenden neutralen Host-RAN-as-a-Service-Technologie nutzen, um gemeinsam genutzte drahtlose Netzwerke aufzubauen, die zusammenhängende Konnektivität beschleunigen und die Netzwerke von Carrier-Partnern erweitern und verbessern. Nach der Transaktion freuen sich Dense Air und TPG Telecom darauf, die Möglichkeiten für den Einsatz der RAN-as-a-Service-Technologie von Dense Air auf dem australischen Markt zu prüfen. Dense Air baut, besitzt und betreibt 4G- und 5G-„Small Cell"-Netzwerke, die die traditionellen „Makro"-Netzwerke von Telekommunikationsunternehmen verbessern und erweitern. Das weltweit tätige Unternehmen mit Niederlassungen in Australien, Belgien, Irland, Neuseeland, Portugal und dem Vereinigten Königreich arbeitet im Rahmen öffentlich-privater Partnerschaften mit Städten und Netzbetreibern zusammen, um stadtweite Netze aufzubauen, die eine gleichberechtigte drahtlose Konnektivität auf gemeinsam genutzten und lizenzierten Frequenzen gewährleisten. Kleine Zellen, die von Dense Air auf Straßenlaternen, Ampeln oder Dächern installiert werden, bieten eine zellulare Abdeckung, die sich über Hunderte oder Tausende von Metern erstreckt, anstatt über die von Makrozellen abgedeckten Kilometer. Kleinzellen ergänzen Makrozellen, indem sie die Überlastung des Netzes verringern und Bereiche erreichen, in denen sich die Dienste verschlechtern, und so die Bausteine für den Aufbau von 4G- und 5G-Hochgeschwindigkeitsnetzen liefern. Die von TPG Telecom zu erwerbende Lizenz für das 2,6-GHz-Band in Kombination mit der 5G-mmWave-Spektrumlizenz, die Dense Air kürzlich in einer ACMA-Auktion erworben hat, bietet dem Unternehmen eine Plattform, um sowohl 4G- als auch 5G-Netzverdichtungs- und -erweiterungsdienste in ganz Australien anzubieten. Diese Vereinbarung öffnet auch die Tür für neue Geschäftsmodelle und Bereitstellungspartnerschaften. Für die Verbraucher bedeutet dies einen schnelleren und effizienteren 5G-Zugang.

