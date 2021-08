Galenica H1 Earnings Better Than Expected; Guidance Raised Autor: PLX AI | 03.08.2021, 06:56 | 11 | 0 | 0 03.08.2021, 06:56 | (PLX AI) – Galenica half year revenue CHF 1,857.1 million vs. estimate CHF 1,766 million.H1 adjusted net income CHF 82.5 million vs. estimate CHF 71 millionGalenica raises its guidance for 2021Galenica now expects a sales growth of between 5% and 8% … (PLX AI) – Galenica half year revenue CHF 1,857.1 million vs. estimate CHF 1,766 million.H1 adjusted net income CHF 82.5 million vs. estimate CHF 71 millionGalenica raises its guidance for 2021Galenica now expects a sales growth of between 5% and 8% … (PLX AI) – Galenica half year revenue CHF 1,857.1 million vs. estimate CHF 1,766 million.

H1 adjusted net income CHF 82.5 million vs. estimate CHF 71 million

Galenica raises its guidance for 2021

Galenica now expects a sales growth of between 5% and 8% (previously: 3% to 5%) and an increase of the adjusted EBIT between 10% and 14% (previously: 5% to 8%)

Galenica expects that colds and seasonal flus will remain at a relatively low level in the coming autumn and winter Galenica Aktie jetzt über den Testsieger (Finanztest 11/2020) handeln, ab 0 € auf Smartbroker.de



Wertpapier

Galenica Aktie





0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer