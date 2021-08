Orascom Development Holding AG: Orascom Development Egypt erhält Bescheid über Entschädigungsforderung des ägyptischen Umweltministeriums

Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Orascom Development Egypt erhält Bescheid über Entschädigungsforderung des ägyptischen Umweltministeriums

Altdorf, 3. August 2021 - Orascom Development Egypt (ODE), die ägyptische Tochtergesellschaft von Orascom Development Holding (ODH), hat von der Environment Protection Agency, einer Abteilung des ägyptischen Umweltministeriums, ein Schreiben über eine Entschädigungsforderung in Höhe von USD 33.9 Millionen erhalten aufgrund behaupteter Verletzungen von Umweltvorschriften in der ägyptischen Destination El Gouna.

Die Forderung wurde durch die Environment Protection Agency nicht näher substantiiert und es wurden keine weiteren Informationen zu den Gründen der Forderung mitgeteilt. Entsprechende Nachfragen durch ODE blieben unbeantwortet. Ausserdem wurde ODE vor Erhalt des Schreibens keine Gelegenheit gegeben, zu den erhobenen Vorwürfen in rechtlicher oder technischer Hinsicht Stellung zu nehmen. Aus diesem Grund ist es ODH derzeit nicht möglich, nähere Informationen zu den Hintergründen bekanntzugeben.

ODH hat umweltrechtlichen Belangen stets einen hohen Stellenwert eingeräumt und sich für die Einhaltung sämtlicher umweltrechtlicher Vorschriften in all ihren Destinationen engagiert. Dafür wurde El Gouna als erster Destination im afrikanischen und arabischen Raum überhaupt der Global Green Award unter dem Umweltprogramm der Vereinten Nationen (United Nations Environment Programme) verliehen.

ODH wird auch weiterhin den Kontakt zu den Behörden suchen und das weitere Vorgehen zur Abwehr der geltend gemachten Ansprüche beurteilen, sobald zusätzliche Informationen vorliegen. ODH wird zu gegebener Zeit wieder informieren.

Über Orascom Development Holding (ODH):

Orascom Development ist ein führender Entwickler von integrierten Ortschaften/Städten, die Hotels, Privatvillen, Wohnungen, Freizeiteinrichtungen wie etwa Golfplätze und Jachthäfen aber auch unterstützende Infrastruktur umfassen. Das breit diversifizierte Portfolio von Orascom Development umfasst Destinationen in sieben Ländern (Ägypten, Vereinigte Arabische Emirate, Oman, Schweiz, Marokko, Montenegro und Grossbritannien). Die Gruppe betreibt momentan neun Destinationen: Vier in Ägypten; (El Gouna, Taba Heights, Makadi Heights, und Byoum), The Cove in den Vereinigten Arabischen Emiraten, Jebel Sifah und Hawana Salalah in Oman, Lustica Bay in Montenegro sowie Andermatt in der Schweiz. Die Aktien von Orascom Development Holding (ODH) sind an der SIX Swiss Exchange kotiert. ODH hat kürzlich O West lanciert, die neueste Erweiterung ihres Portfolios und ihr erstes Projekt in Kairo, Ägypten, in der Stadt des 6. Oktober.