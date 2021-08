Die US-Vorwürfe gegen die Allianz verhagelten den Schwung zum DAX-Monatsstart. Es blieb dennoch ein leichtes Plus zurück. Die neue Chartanalyse beginnt in der alten Range. Was darf man heute erwarten?

Gleich zum Wochen- und Monatsstart legte der DAX zu und übersprang die Trigger aus der Wochenanalyse. Sie lagen mit dem GAP zusammen und der Abwärtstrendlinie um 15.630 bereit und hatten das Ziel, den mittelfristigen Widerstand um 15.700 Punkte anzulaufen. Genau dort endete das Momentum auch und suchte nach weiteren Impulsen. Ausgelöst durch positive Aktienmärkte in Asien und neuer Liquidität zum Monatsstart kam an dieser Stelle nichts nach. Eher negative News wie von der Allianz. Das DAX-Schwergewicht wird von Rechtsschwierigkeiten in den USA und noch nicht spezifizierten Kosten getroffen. Im Handelsverlauf verlor die Aktie mehr als 7 Prozent und war allein für einen Abschlag von 78 Punkten verantwortlich.

