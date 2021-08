03.08.2021 / 07:30

- Q3 GJ 2021: UMSATZ 2,722 MILLIARDEN EURO, SEGMENTERGEBNIS 496 MILLIONEN EURO, SEGMENTERGEBNIS-MARGE 18,2 PROZENT, FREE-CASH-FLOW 477 MILLIONEN EURO

- AUSBLICK Q4 GJ 2021: BEI EINEM UNTERSTELLTEN EUR/USD-WECHSELKURS VON 1,20 WIRD EIN UMSATZ VON RUND 2,9 MILLIARDEN EURO ERWARTET. DIE SEGMENTERGEBNIS-MARGE WIRD DABEI ETWA 19 PROZENT BETRAGEN

- AUSBLICK GJ 2021: AUSGEHEND VON DEM AUSBLICK AUF Q4 GJ 2021 ERGIBT SICH FÜR DAS GESAMTE GESCHÄFTSJAHR EIN ERWARTETES UMSATZNIVEAU VON RUND 11 MILLIARDEN EURO. DABEI WIRD DIE SEGMENTERGEBNIS-MARGE VORAUSSICHTLICH ÜBER 18 PROZENT LIEGEN. DIE GEPLANTEN INVESTITIONEN ERWARTEN WIR WEITERHIN BEI CIRCA 1,6 MILLIARDEN EURO. DER FREE-CASH-FLOW WIRD VORAUSSICHTLICH ETWA 1,5 MILLIARDEN EURO BETRAGEN



Neubiberg, 3. August 2021 - Die Infineon Technologies AG gibt heute das Ergebnis für das am 30. Juni 2021 abgelaufene dritte Quartal des Geschäftsjahres 2021 bekannt.



"Die Nachfrage nach Halbleitern ist ungebrochen, sie sind der Schlüssel für die Energiewende und die Digitalisierung. Dem steht eine weiterhin sehr angespannte Liefersituation gegenüber", sagt Dr. Reinhard Ploss, Vorstandsvorsitzender von Infineon. "Die Vorräte sind auf einem historischen Tiefstand, unsere Chips gehen aus der Fertigung direkt in die Endanwendungen. In diesem Umfeld wiegen pandemiebedingte Einschränkungen der Fertigung wie jüngst in Malaysia doppelt schwer. Wir tun unser Möglichstes auf allen Stufen der Wertschöpfungskette und agieren im Sinne unserer Kunden so flexibel wie möglich. Daneben sorgen wir kontinuierlich für zusätzliche Kapazitäten."