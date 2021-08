MÜNCHEN, 3. August 2021 /PRNewswire/ -- Während sich das Wetter erwärmt und die COVID-19-Impfungen weiterhin verabreicht werden, ist der Tourismus in ganz Europa auf dem Weg der Besserung. Yadea, eine führende Marke in der Branche der elektrischen Zweiräder, hilft Reisenden in dieser Sommersaison mit seiner G5 smart lithium e-moped Serie, weiterzukommen und sicher zu bleiben.

Eine Umfrage der UNWTO ergab, dass mehr als die Hälfte (54 %) der befragten Europäer beabsichtigen, eine Reise zu buchen, nachdem sie gegen COVID-19 geimpft worden sind. Uneinheitliche Impfraten und die neue Delta-Variante haben jedoch dazu geführt, dass die Reisenden bei Inlandsreisen vorsichtiger geworden sind. Infolgedessen legen die Menschen mehr Wert auf räumliche Distanz und nutzen alternative Verkehrsmittel für ihre Pausen.