JPMORGAN stuft UNICREDIT SPA auf 'Neutral'

Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Delphine Lee

Analysiertes Unternehmen: UNICREDIT SPA

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 12

Kursziel alt: 11

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Unicredit nach einem Treffen mit dem Finanzchef von 11 auf 12 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Bei der Prognose der Kosten für die etwaigen Risiken sei die Bank zu vorsichtig gewesen, schrieb Analystin Delphine Lee in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Markterwartungen dürften sich nun stärker ihrer optimistischeren Sicht annähern. Einer positiven Neubewertung der Aktien stünden noch Unsicherheiten hinsichtlich der Profitabilität entgegen./bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 02.08.2021 / 23:19 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.08.2021 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.