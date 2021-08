CREDIT SUISSE stuft LOREAL auf 'Underperform'

Analysierendes Institut: CREDIT SUISSE

Analyst: Faham Baig

Analysiertes Unternehmen: LOREAL

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 285

Kursziel alt: 242

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für L'Oreal nach Quartalszahlen von 242 auf 285 Euro angehoben, die Einstufung jedoch auf "Underperform" belassen. Der Kosmetikkonzern habe sich beim Umsatz kräftig erholt, schrieb Analyst Faham Baig in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Vor allem in den USA habe das Unternehmen gut abgeschnitten. Allerdings sei L'Oreal im Online-Geschäft hinterher gehinkt und das Geschäft mit Schönheitsmitteln dürfte wieder auf das Niveau von vor der Corona-Krise zurückfallen./bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 03.08.2021 / 03:12 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.08.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.