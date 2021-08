BANGKOK, 3. August 2021 /PRNewswire/ -- Das thailändische Außenministerium erklärt, dass das Land kurz davor steht, sich zu einem digitalen Giganten in Asien zu entwickeln. Im Juni 2021 feierte die thailändische Start-up-Szene mit der Flash Group, einem thailändischen E-Commerce-Logistik- und Lieferdienstleister Flash Express, ihr erstes Einhorn, nachdem das Unternehmen mit seinen Series-D+- und E-Finanzierungen mehr als 150 Millionen USD eingeworben hatte, was seinen Gesamtwert auf über 1 Milliarden USD ansteigen ließ. In Thailand gibt es noch weitere "halbe Einhörner", die bald in die begehrte Rangliste aufgenommen werden sollen. Kurzum, die thailändische Wirtschaft wird sich durch die Digitalisierung in ein modernes wirtschaftliches Kraftzentrum verwandeln.