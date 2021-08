BERLIN (dpa-AFX) - Der SPD-Fraktionsvorsitzende Rolf Mützenich fordert eine Sondersitzung des Bundestages, um zügig einen Wiederaufbaufonds für die Opfer der Unwetterkatastrophe in Deutschland auf den Weg zu bringen. "Nachdem sich jetzt abzeichnet, dass sich alle Länder zusammen mit dem Bund an einem Wiederaufbaufonds beteiligen werden, sollte aus Sicht der SPD-Bundestagsfraktion der Bundestag noch während der Sommerpause die gesetzlichen Voraussetzungen beraten und schnell Entscheidungen treffen", sagte Mützenich der "Rheinischen Post" (Dienstag). Dies könne noch im August in einer Sondersitzung des Bundestages passieren. "Jeder Tag zählt."

Unabhängig davon könnten laut Mützenich bereits in diesen Tagen über die Soforthilfe hinaus auch erste Bundesmittel für den Wiederaufbau zur Verfügung gestellt werden. "Wir wollen in dieser Situation den von der Flut betroffenen Menschen, Kommunen und Dienstleistern zumindest finanzielle Sicherheit geben", sagte Mützenich. Häuser, Straßen, Versorgung und Brücken müssten so rasch wie möglich wiederhergestellt werden. Bei dem Jahrhundert-Unwetter vor gut zweieinhalb Wochen in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz starben mehr als 180 Menschen. Hinzu kamen enorme Sachschäden./stz/DP/eas