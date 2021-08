Antal sålda Hövdingar ökade under andra kvartalet 2021 med 8% jämfört med föregående år. Omsättningen ökade med 10% till 36 990 KSEK. Vi fortsätter implementera planen mot lönsamhet genom ökad försäljning, förbättrad bruttomarginal och kostnadskontroll. EBITDA för perioden är -5 973 (-9 542) KSEK och rullande tolv månader -13% (-42) av omsättningen.

Försäljningen under kvartalet består fortsatt i huvudsak av de tre huvudmarknaderna Sverige, Danmark och Tyskland. Frankrike som tidigare nämnts som intressant marknad har under kvartalet fyrdubblat försäljningen och står för 12 % av den totala omsättningen. Justeringen av konsumentpriset till 3 499 SEK som gjordes under kvartalet har gradvis implementerats hela vägen ut till konsument. Vi visade själva vägen först och övergick till det nya priset vilket bidrog till att de flesta återförsäljare i sin tur steg för steg följt med. Att vi under en period låg högst i pris på webben påverkade försäljningen där. Förutom försäljning via webben ökade Sverige 4% och Danmark 28% under perioden. Tyskland är den marknad som påverkats tydligast av fortsatt pandemi där restriktionerna för fysiska cykelbutiker lyftes först den 1 juni vilket är, tillsammans med prisimplementeringen, en anledning till att tillväxt temporärt uteblev i Tyskland.

Bruttomarginalen uppgick till 30%. Den högre nivån är ett resultat av planen som påbörjades under förra hösten. Vi har fortsatt implementerade aktiviteter som vi inte sett full effekt av så som konsumentprisjusteringen samt ytterligare design- och inköpsaktiviteter. Samtidigt påverkar pandemin tillverkning i viss mån där den globala logistiksituationen är fortsatt utmanande.

Kostnadskontroll är det tredje fokusområdet i vår plan för att nå hållbar lönsamhet och under kvartalet uppgick kostnaderna till 16 943 (18 477) KSEK. Övriga kostnader om 7 642 (9 629) KSEK fortsätter ligga primärt inom de viktigaste områdena både kort- och långsiktigt; marknadsbearbetning, produkt- och verksamhetsutveckling. Utvecklingsarbetet är fokuserat på kostnadsreducerande och kvalitetshöjande projekt även om forskningsinriktade initiativ för framtida utveckling fortfarande spelar en viktig roll.