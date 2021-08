Advanced Blockchain AG startet Blockchain-Inkubator mit führendem Startup-Accelerator in den Nordics

Die Advanced Blockchain AG (Frankfurt, Primärmarkt Düsseldorf, XETRA: ISIN DE000A0M93V6) freut sich bekannt zu geben, dass sie erfolgreich ein Büro in Stockholm eröffnet und ein Memorandum of Understanding (MoU) mit Sting, dem führenden Accelerator in den nordischen Ländern, unterzeichnet hat.

Um ihre Reichweite in den nordischen Ländern zu vergrößern, hat Advanced Blockchain eine Partnerschaft mit Sting geschlossen. Durch diese Partnerschaft wird die Advanced Blockchain AG zum größten Investmentvehikel für das Blockchain-Ökosystem in den nordischen Ländern. Gemeinsam mit Propel Capital, dem Investment-Arm von Sting und Schwedens aktivsten privatem Seed-Investor, will Advanced Blockchain so früh wie möglich in neu entstehende Blockchain-Projekte investieren.



Nach seiner Ernennung zum Vorstandsmitglied des Unternehmens Anfang dieses Jahres wird Simon Telian auch die neu gegründete Partnerschaft leiten und als treibende Kraft hinter den nordischen Expansionsplänen des Unternehmens stehen. Telian verfügt über umfangreiche Erfahrung im europäischen Venture Capital Sektor und war zuletzt für das Wachstum eines schwedischen Deep-Tech-Startups verantwortlich.



"Diese nordische Expansion wird unser Ökosystem von Co-Investoren und Innovatoren im Blockchain-Bereich stärken. Gleichzeitig wird Advanced Blockchain und ihre Portfoliounternehmen in der Lage sein, ihre Geschäfte durch das starke regionale Netzwerk weiter auszubauen", sagt Telian, Vorstand und Chief Investment Officer der Advanced Blockchain AG.



"Wir sind stolz darauf, diese Partnerschaft mit der Advanced Blockchain AG unterzeichnet zu haben, die das Angebot für Startups im Blockchain-Bereich in der nordischen Region stärken wird. Wir sehen viele interessante Anwendungen für die Blockchain-Technologie in verschiedenen Sektoren und diese Partnerschaft wird sowohl Kompetenzen als auch Kapital zu diesen Anwendungen hinzufügen", sagt Pär Hedberg, Gründer und CEO von Sting.