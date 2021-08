Partystimmung bei CureVac-Aktionären. Denn der Kurs springt satte rund zwei Prozent in die Gewinnzone. Nach diesem Anstieg kostet der Titel nun 43,00 EUR. Ist das nun der Auftakt einer neuen Hausse oder wird den Bullen Sand in die Augen gestreut?

Auch wenn dieser Anstieg für die Bullen ein kleiner Siegeszug ist, bleiben doch noch dunkle Wolken am Himmel. Denn der Rutsch unter eine wichtige Haltezone ist jederzeit möglich. Zuletzt lag dieser Tiefpunkt bei 41,00 EUR. Bei CureVac dürfte es also in den nächsten Tagen hoch her gehen.

Der Mittelwert der vergangenen 200 Tagesschlusskurse macht den langfristig arbeitenden Börsianern momentan Sorgen. Wenn es danach geht, verläuft CureVac nämlich in Abwärtstrends, da sich dieser Durchschnittswert bei 76,53 EUR befindet. Der heutige Tag passt also nicht so recht ins Bild der langfristigen Abwärtstrends.

Fazit: Bei CureVac geht es ordentlich zur Sache. In unserem brandaktuellen Sonderreport finden Sie alle Details über die Aktie. Einfach hier klicken.