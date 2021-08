Foto: finanzbusiness Michael Martens steht jetzt an der Spitze der Dortmunder Volksbank Nachrichtenquelle: FinanzBusiness 23 | 0 | 0 03.08.2021, 08:53 | Das 42-jährige "Eigengewächs" des westfälischen Genossenschaftsinstituts tritt die Nachfolge von Martin Eul an. Für den Neuen steht der Teamgedanke an erster Stelle.

Weiterlesen auf:



Weiterlesen auf: finanzbusiness.de

0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer